Apple'ın iOS 19'la iPhone'lara getireceği yepyeni bir özellik ortaya çıktı. Özellik, oteller gibi yerlerde kullandığımız herkese açık Wi-Fi ağlarına katılmayı çok daha kolay hâle getirecek.

Apple, 9 Haziran 2025 tarihinde düzenleyeceği WWDC konferansıyla yepyeni yazılım duyurularını bizlerle buluşturacak. Tabii ki bunlardan en çok dikkat çeken duyuru, iPhone’lara gelecek iOS 19 olacak. iOS 19’un şimdiye kadarki en büyük iPhone güncellemelerinden biri olması bekleniyor.

iOS 19 ile ilgili sürekli yeni bilgiler geliyordu. Şİmdi ise Bloomberg’den Mark Gurman, sürümde yer alacak çok kullanışlı bir Wi-Fi özelliğini paylaştı. Bu özellik, kullanıcıları büyük uğraştan kurtaracak.

Herkese açık Wi-Fi ağlarına tüm Apple cihazlarından tek bir cihaz yoluyla bağlanabileceksiniz

Özellik, herkese açık Wi-Fi ağlarıyla ilgili. Yani spor salonlarında, otellerde, AVM’lerde, kafelerde gördüğümüz ağlardan bahsediyoruz. Normalde bu ağlara bağlanırken giriş yapmanız, belli formlar doldurmanız gibi sinir bozucu işlemler gerekiyor. Daha da uğraştıran şey ise her cihazda bunun için tek tek uğraşmanız.

İşte iOS 19 ile iPhone’lara gelecek yeni özellik bu sorunu ortadan kaldıracak. Artık herkese açık bir Wi-Fi ağına iPhone’unuzdan bağlandığınızda otomatik olarak diğer cihazlarda da bağlanacaksınız. Hepsinde tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak. Sadece bir cihazdan gerekli işlemleri yaptıktan sonra Apple ekosisteminizdeki Mac, iPad gibi cihazlar da o ağa bağlanmış olacak.

Bu özellik, şimdiye kadar hiç kimsenin aklına gelmese gerçekten çok kullanışlı olabilir. Apple’ın ekosistem konusunda neden en başarılı firmalardan biri olduğunun da bir göstergesi. 9 Haziran’da iOS 19’da yer alacak tüm özellikleri göreceğimizi tekrar hatırlatalım. iPhone’lara gelmesi ise eylül ayını bulacak.