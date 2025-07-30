iPhone 17 serisinin tamamının renk seçenekleri sızdırıldı. Sızıntı, renklerin telefonlar üzerinde nasıl görüneceğine de bakış atmamızı sağlıyor. Fotoğrafların gerçek telefonlara değil maketlerine ait olduklarını belirtelim.

Tüm teknoloji dünyasının beklediği güne artık az bir süre kaldı. Apple, eylülde büyük merakla beklenen iPhone 17 ailesini bizlerle buluşturacak. Bu seride Plus yerine geçen ince tasarımlı yepyeni “Air” modeli ve Pro modellerde yepyeni arka tasarım gibi önemli yenilikler göreceğiz. Tabii ki en merak edilen konulardan biri de renkleri olacak.

Bugün iPhone 17 serisinin renkleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mobil cihazlar hakkında paylaşımlarıyla tanınan Sonny Dickinson, iPhone 17 serisine ait olduğunu söylediği renk seçeneklerini bizlerle buluşturdu. Görselde, tüm modellerin tüm renklerinin yer aldığı iddia ediliyor. Ancak fotoğraftaki ürünlerin gerçek iPhone 17 serisi değil maketleri olduğunu belirtelim.

iPhone 17 ailesinin renkleri böyle olabilir

Görsele baktığımızda standart iPhone 17’den en pahalı model olacak iPhone 17 Pro Max’e kadar tüm telefonların renkleri var. Üstelik iPhone 17 Pro modellerinin arka üst kısmı tamamen kaplayan yeni kamera tasarımına da göz atabiliyoruz. Ayrıca Google Pixel benzeri tasarımla gelecek yeni iPhone 17 Air modelinin de nasıl görüneceği hakkında fikir almak mümkün.

*iPhone 17 Pro renkleri

Renklere baktığımızda standart modelde; siyah, beyaz, açık mavi ve açık pembe görüyoruz. Öte yandan ince model Air’da ise siyah, beyaz, açık mavi ve altın benzeri bir renk yer alıyor. Son olarak Pro modellerde ise siyah, beyaz, lacivert ve turuncu renkler karşımıza çıkıyor.

Bu görüntüler, daha önceki sızıntılarla uyumlu. Yani telefonların gerçekten bu renklerle gelme ihtimali var. Ancak bir iddia olduğunu ve henüz resmî bir şey olmadığını unutmamak gerek. Doğru çıkıp çıkmayacağını eylülde göreceğiz. Peki sizin düşünceleriniz neler? iPhone 17’deki renk seçeneklerinin böyle olması hoşunuza gider mi?