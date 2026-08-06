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iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

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Apple, iPhone 18 Pro için düzenleyeceği eylül lansmanı için ipuçları paylaştı. Peki etkinliğin tam tarihi ne olacak?

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm teknoloji dünyasının beklediği o gün yavaş yavaş geliyor. Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında gerçekleştireceği bir lansman ile yeni iPhone modellerini tanıtacak. Ancak bu yılki lansmanda standart iPhone 18 modelleri olmayacak. Onun yerine iPhone 18 Pro ve Pro Max’i ve ayrıca yeni katlanabilir iPhone’u göreceğiz. Düz iPhone 18 modeli, 2027’nin başlarında tanıtılacak.

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Peki iPhone 18 Pro modellerinin tanıtılacağı iPhone lansmanı ne zaman gerçekleştirilecek. Apple’dan bu konuda bir ipucu geldi. Biz de ipuçlarından yola çıkarak etkinliğin tarihi hakkında bir tahminde bulunduk.

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iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
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Etkinlik, 9 Eylül'de yapılabilir

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Apple, lansman için organizasyon çalışmalarını başlattı. Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre şirket, ABD'deki Apple Store mağaza çalışanlarının California'da gerçekleşecek lansman etkinliğinde görev alabilmesi amacıyla bir program duyurdu. Çalışanlara gönderilen bir mesajda etkinliğin eylülün ilk yarısında gerçekleşeceği ifade edildi.

Bu aslında pek de şaşırtıcı değil. Apple, son yılların hepsinde iPhone etkinliklerini eylülün ilk yarısında gerçekleştiriyor. Peki tam tarih ne olacak? Bu konuda önceki yıllara bakarak bir tahmin yapabiliriz.

Teknoloji devi, normalde lansmanı eylülün 2. haftasının ilk pazartesi günü yapıyor. Bu da bu sene 7 Eylül’e denk geliyor. Ancak bu tarihin ABD’de İşçi Bayramı olması nedeniyle bu sene farklılıklar görebiliriz. Bu yüzden de lansamnın 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşme ihtimali var. Eğer tahmin doğru çıkarsa ve etkinlik 9 Eylül tarihinde düzenlenirse, ön siparişlerin aynı haftanın cuma günü açılması ve cihazların bir hafta sonra genel satışa sunulması muhtemel.

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