iPhone 18 Pro Daha Yeni Çıktı, Zam İhtimali Kapıyı Çaldı: Bu Kez Faturanın Adresi Samsung!

Samsung'un DRAM ve NAND bellek fiyatlarını yüzde 30-40 artırdığı bildiriliyor. Apple'ın 2027'de bu yükselen maliyeti iPhone fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağı ise şimdiden konuşulmaya başladı.

iPhone 18 Pro daha yeni satışa çıkmışken 2027 fiyatına ilişkin soru işaretleri oluştu. Apple'ın henüz açıkladığı bir zam yok ancak 2027'nin ilk çeyreği için Samsung'la yaptığı bildirilen yeni bellek anlaşması, şirketin üretim maliyetlerini artırabilir.

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Bunun arkasında yapay zekâ veri merkezlerinin büyüyen bellek ihtiyacı bulunuyor. Sunucu tarafındaki talep arttıkça DRAM ve NAND fiyatları yükseliyor; bu da akıllı telefon üreticilerinin maliyet hesabını yeniden yapmasını gerektiriyor.

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Faturayı kabartan bellek fiyatları

Apple'ın 2027'nin ilk çeyreğinde kullanacağı bellekler için Samsung'la yeni bir anlaşma yaptığı belirtiliyor. Bu anlaşmadaki DRAM ve NAND fiyatları, 2026'nın üçüncü çeyreğindeki seviyelere göre yüzde 30-40 daha yüksek.

Kalem kalem bakınca şu tabloyla karşılaşıyoruz: 12 GB DRAM modülü 24 dolar, 256 GB NAND depolama birimi ise 85 dolar. Yalnızca RAM ve depolama için ödenecek tutar böylece 108 doları buluyor.

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Apple bu farkı kime ödetecek?

iPhone 18 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 1.199 dolar. Önceki nesil iPhone 17 Pro ise 1.099 dolardan satışa çıkmıştı.

Yeni bellek fiyatları Apple'ın malzeme maliyetini yukarı çekerse şirketin önünde üç temel yol var: Kâr marjından vazgeçmek, başka bileşenlerde maliyeti kısmak veya fiyatı artırmak.

Dolayısıyla 2027'de yeni bir zam ihtimali masada. Ancak Apple'ın hangi yolu seçeceği henüz belli değil.

Android tarafında da hesaplar değişiyor

Bellek fiyatlarındaki yükseliş Apple özelinde bir konu değil elbette. Oppo ve Vivo gibi üreticiler de aynı tedarik zincirindeki maliyet artışından etkileniyor.

Üreticilerin ödeyeceği rakam ise aynı olmayabilir. Apple'ın yüksek hacimli alımları sayesinde daha güçlü pazarlık yapabildiği belirtilirken, diğer üreticilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Bu tablo, önümüzdeki dönemde Galaxy S27 Ultra gibi üst segment telefonların fiyatlarını da etkileyebilir. Şimdilik konuşulan rakamlar ise kesinleşmiş fiyatlar değil.

Apple'ın B planı: CXMT

Apple'ın maliyet baskısını azaltmak için Çinli bellek üreticisi CXMT'ye yönelebileceği de konuşuluyor. Daha uygun fiyatlı tedarik, Samsung'a olan bağımlılığı azaltabilir.

Fakat bu seçeneğin önünde ABD'nin Çinli çip üreticilerine yönelik baskısı var. Fiyat avantajı bulunsa bile tedarik zincirini bu yöne çevirmek Apple için kolay olmayabilir.

Şimdilik kesin olan tek şey, 2027 iPhone'larının fiyatını belirleyecek hesabın biraz daha karmaşık hâle geldiği. Samsung'un bellek fiyatları yükselirken Apple'ın vereceği karar, bu maliyetin telefona mı yoksa şirketin kâr hanesine mi yazılacağını belirleyecek.