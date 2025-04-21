iPhone'unu çaldıran ve bu yüzden milyonlarca dolar kaybeden bir adam, verilerini kurtarmak için yeteri kadar yardımcı olmadığını söylediği Apple'a dava açtı.

Akıllı telefonların hayatımızın en önemli parçaları hâline gelmiş durumda. Sadece iletişim ve internet amaçlı değil, aynı zamanda finansal ve profesyonel olarak da her şeyimiz bu küçük cihazların içinde yer alıyor. Bu yüzden de telefonunuzun çalınması, şu anda yaşayabileceğiniz en sinir bozucu şeylerden biri.

İşte ABD’de yaşanan bir olay da çalınan bir iPhone’un sahibini içeriyor. Bu kişi, Apple’ın çalınan telefonunu kurtarma konusunda yeteri kadar yardım sunmadığı için şirkete dava açtı.

Apple verilere yeniden erişmesine izin vermemiş

Michael Matthews isimli teknoloji sektöründe yönetici olan bu adam, Arizona eyalaetinde iPhone’unu çaldırmış. Telefonu, yalnızca kişisel bilgileri değil, aynı zamanda vergilerden profesyonal hayatıyla ilgili bilgilerine kadar her şeyi içeriyormuş. Hatta onun için o kadar önemliymiş ki çalınması ve bilgilerin gitmesi nedeniyle kendi şirketini kapatmasına bile neden olmuş.

Matthews, toplamda 2 terabaytlık veriye yeniden erişmek istediğini söylüyor. Bunların onun ve ailesinin “tüm dijital hayatı” olduğunu söyleyen davacı, 5 milyon dolar civarında zarar ettiğini de eklemiş.

Matthews’a göre Apple, sahibi olduğunu kanıtlamasına rağmen hesabındaki verilere yeniden ulaşmasına izin vermemiş. Bu nedenle davada şirketin “suçlu faaliyet göterenlere yardım ettiği” ve davacıya yeteri kadar destekte bulunmadığı aktarılmış.

iPhone’unuz çalınırsa ne yapmalısınız?

Bu konudan bağımsız olarak iPhone’ların çalınma durumlarına karşı önlemleri olduğunu eklemeden geçmeyelim. İlk olarak telefon çalınırsa "Bul" uygulaması üzerinden o cihazı kayıp olarak işaretleyebiliyorsunuz. Böylece telefon otomatik olarak kilitleniyor, ödemeler gibi işlevler durduruluyor.

Ayrıca çalınan cihaz koruması isimli de bir özellik var. Bu özellik, Ayarlar üzerinden FaceID kısmından etkinleştirilebiliyor. Cihaz çalındığında şifreler, ödeme bilgileriniz gibi hassas şeyleri FaceID gibi yöntemlerle kilitliyor. Ayrıca cihazın birden bire bilinmedik bir lokasyonda olduğunu anladığında ödemeler gibi belli eylemleri engelliyor.