Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 Açık Beta Sürümlerini Yayınladı

Apple’ın bir süredir beklenen yeni işletim sistemleri iOS 14 ve iPadOS 14 için herkesin erişebileceği açık beta sürümleri yayınlandı. Bu sürümlerin geliştirici beta 2 sürümleri olduğu açıklandı.

Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı iOS 14 ve iPadOS 14’ün resmi olarak açık beta sürümü yayınlandı. Bu haftanın başında yayınlanan MacOS Big Sur, TvOS 14 ve watchOS 7 ile birlikte iOS 14 ve iPadOS 14’ün betası da herkes tarafından erişilebilir oldu.

Apple’ın uyumlu tüm akıllı telefonlara sunduğu açık beta, iOS 14 Developer Beta 2 ile iPadOS 14 Developer Beta 2 sürümleri olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 14 Beta 2 ve iPadOS 14 Beta 2’de ne gibi yenilikler bulunuyor?

Apple’ın yeni işletim sistemi için sunduğu açık betada Takvim uygulaması için yeni bir simge bulunuyor. Ayrıca önceki Görevler widget’ı, daha düşük boyutlu bir widget’a dönüşüyor. Bunlar dışında Dosyalar uygulamasına daha hızlı bir şekilde erişmek için de widget desteği geliyor.

Apple, yeni işletim sisteminde animasyonlu kapak fotoğrafını da manuel olarak devre dışı bırakmayı mümkün kılarken Müzik uygulamasında Wi-Fi ile sınırlama ayarı da sundu. Bu özellikler dışında hem iPhone hem de iPad cihazlar için önemli hata düzeltmeleri, performans ve kararlılık iyileştirmeleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri de yeni işletim sistemiyle birlikte geliyor.

iPadOS 14, genel olarak bakıldığında iOS 14’ün aldığı özelliklerin çok büyük bir kısmını alıyor, ancak ana ekrandaki uygulamaların yanına widget yerleştirme desteği bulunmuyor. Peki sizler iOS 14 ve iPadOS 14 açık betası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere ulaştırabilirsiniz.