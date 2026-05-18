iPhone Fold'a Dair Bir İyi Bir de Kötü Haber: Lansmanı Ertelenebilir!

İddialara göre Apple, iPhone Fold'un üretiminde kritik bir eşiği açtı ama şirket yine de lansmanı ertelemek zorunda kalabilir.

Katlanabilir akıllı telefon pazarına adım atmaya hazırlanan Apple’ın, ilk amiral gemisi "iPhone Fold" üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ancak tedarik zincirinden gelen son sızıntılar sürecin pek de pürüzsüz ilerlemediğini gösteriyor.

Ortaya çıkan son iddialara göre Apple, katlanabilir telefonların en büyük kâbusu olan "ekran katlanma izi" problemini büyük oranda çözmeyi başardı ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, cihazın bir başka kritik bileşeninde ciddi bir üretim ve kalite engeline takılınmış durumda.

Katlanabilir iPhone ilk testlere girdi

Sızıntılara göre katlanabilir iPhone modeli şu anda deneme üretimi öncesindeki test süreçlerinden geçiyor.

Mevcut testlerde Apple'ın geliştirdiği pürüzsüz ekran yapısının formunu uzun süre koruduğu gözlemlense de bu ekranın kaç katlamadan sonra iz belli etmeye başlayacağına dair net bir veri henüz paylaşılmış değil.

Tüm sorunlar çözülebilmiş değil

İddiaların odağında cihaz açılıp kapanırken menteşe mekanizmasından gelen ve Apple'ın katı kalite kontrol standartlarını karşılamayan rahatsız edici bir "tıkırtı" sesi yer alıyor. Yaşanan bu mekanik problem çözülmediği takdirde, cihazın deneme üretim sürecinin doğrudan sekteye uğrayabilir.

Eğer Apple mühendisleri bu mekanik aksaklığın önüne geçemezse, normal şartlarda Eylül ayındaki geleneksel etkinlikte cihazın sadece duyurusunun yapılması, satışa sunulmasının ise çok daha ileri bir tarihe ertelenmesi ihtimaller dâhilinde.