Avrupa Birliği ülkelerinde iPhone'lar için uygulama yayımlayan bir mağaza, pornografik içerikli uygulamaya izin verdi. Apple, bu duruma sert tepki gösterdi. İşte yaşananlar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermeye başladı. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan kullanıcılar, artık App Store kullanmak zorunda değiller.

Ve şimdi, bununla ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. iPhone'lar için yayımlanan AltStore isimli uygulama mağazası, pornografik içerikler barındıran "Hot Tub" isimli uygulamayı resmen yayımladı. Avrupa Birliği'ndeki iPhone sahipleri, bu uygulama üzerinden Pornhub ve XHamster gibi platformlardaki pornografik içeriklere hızlıca erişebilecekler.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Pornografik içerikli uygulamalar, App Store politikaları gereğince tamamen yasaktır. Ancak üçüncü taraf uygulama mağazaları için böyle bir şart yok. Görünen o ki AltStore, uygulamayı incelemiş ve uygulama mağazasında bulunması için herhangi bir sorun bulunmadığını tespit etmiş. Bu arada; AltStore'a göre Hot Tub, iPhone'lar için yayımlanmış ilk yerel pornografik uygulama olarak kayıtlara geçti.

Tabii Apple, böyle bir hamleye sert tepki gösterdi. Özellikle de çocuklar için büyük endişe duyduklarını söyleyen Apple yetkilileri, Avrupa Birliği düzenlemesinin Apple ekosistemine olan güveni zedeleceğini belirtiyorlar. Bu tür hamleleri kesinlikle onaylamadıklarını ifade eden Apple yetkilileri, App Store'un hiçbir zaman bu tarz uygulamalara izin vermeyeceğini ifade etti.