Bu hafta Apple'ın ileride bazı yapay zekâ özelliklerini paralı yapabileceği ortaya çıkmıştı. Bloomberg'den Mark Gurman, bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgiler paylaştı.

Apple, iOS 18’le birlikte iPhone’lara nihayet yapay zekâ özellikleri getirecek. iPhone 15 Pro ve üstü modellerde yer alacak bu özellikler, muhtemelen iOS 18.1 sürümüyle ekim ayında yayımlanacak. İlk başlarda tabii ki tamamen ücretsiz olarak sunulacaklar.

Ancak söylentiler, Apple’ın ilerleyen dönemlerde Apple Intelligence ismini verdiği bu yapay zekâ özelliklerini paralı yapabileceğini göstermişti. Hatta analistlerden bu hafta gelen tahminler, özelliklerin aylık 20 dolar gibi oldukça yüksek fiyattan çıkabileceğini ortaya koymuştu. Bugün ise bu konuda Apple hakkındaki en güvenilir kaynaklardan olan Mark Gurman’dan açıklama geldi.

Ücretli Apple Intelligence, en az 3 yıl daha gelmeyecek

Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde Apple Intelligence’ın ücretli olmasıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Dedikleri çok büyük oranda doğru çıkan Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple, en az 3 yıl daha yapay zekâ özelliklerini paralı yapmayı düşünmüyor. Yani 2027’ye kadar tamamen ücretsiz kullanabileceğiz.

Apple Intelligence’ın tamamen paralı olmasının beklenmediğini aktaralım. Muhtemelen Apple, sadece bazı özellikleri ücretli bir şekilde sunacak. Bunlar, muhtemelen daha gelişmiş yapay zekâ işlevleri olarak karşımıza çıkacak. Temel özellikler ise bedavadan kullanılmaya devam edebilecek. Tüm tahminler bu yönde.

Apple Intelligence ile iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri