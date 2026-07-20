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iPhone Telefonlara Gelecek 9 Yeni Emoji Ortaya Çıktı: İşte Yeni Emojiler!

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Unicode Consortium, kütür kütür bir turşu emojisinin de dâhil olduğu 9 yeni emojiyi içeren Emoji 18.0 paketini ön izlemeye sundu.

iPhone Telefonlara Gelecek 9 Yeni Emoji Ortaya Çıktı: İşte Yeni Emojiler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Unicode Consortium, önümüzdeki süreçte kullanıma sunulacak yeni emoji paketini duyurarak duyurdu. Bahsi geçen yeni emojiler gelecek bir iOS güncellemesiyle iPhone'lara da gelecek.

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Unicode Emoji Alt Komitesi Başkanı Jennifer Daniel'ın paylaştığı bilgilere göre 9 farklı emoji daha kütüphaneye dâhil ediliyor.

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iPhone Telefonlara Gelecek 9 Yeni Emoji Ortaya Çıktı: İşte Yeni Emojiler!
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Yeni emojiler neler?

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iPhone'lara ne zaman gelecek?

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Apple, Unicode Consortium tarafından onaylanan standart sembolleri kendi görsel stiline uyarlayarak iOS, iPadOS ve macOS platformlarına entegre ediyor. Bu nedenle iPhone ekranlarında göreceğimiz nihai tasarımlar, konsorsiyumun yayınladığı taslak görsellerden farklılık gösterecek.

Yeni emoji setinin Apple cihazlarına ulaşması biraz zaman alacak. Kaynaklarda yer alan tahminlere göre bu 9 yeni simgenin, önümüzdeki yıl yayınlanacak olan iOS 27.3 veya iOS 27.4 sürümleriyle birlikte 2027 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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