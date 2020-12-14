iQOO U3 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

iQOO, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte, yeni akıllı telefonu "U3"ü duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan iQOO U3, etkileyici özelliklerine rağmen uygun sayılabilecek bir fiyata sahip.

Çinli akıllı telefon üretici Vivo'nun alt markalarından iQOO, etkileyici özelliklere sahip orta segment yeni telefonu "U3"ü duyurdu. Gerek ekran tazeleme oranı gerekse diğer özellikleriyle dikkat çeken telefon, uygun sayılabilecek fiyatıyla da pek çok tüketicinin ilk tercihi olabilir. Peki iQOO'nun 5G destekli yeni telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

iQOO U3, 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekrana sahip. 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran, HDR10 ve 90 Hz tazeleme oranı sayesinde de tüketicilere pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor.

iQOO U3, ince çerçeveli tasarımı ile yüksek ekran/gövde oranı sunuyor

iQOO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor. 6 GB/8 GB LPDDR4x RAM ile desteklenen telefonun depolama alanıysa UFS 2.2 sistemli ve 128 GB. Android 10 tabanlı iQOO UI 1.5 arayüzüyle gelen telefonun bataryası 5.000 mAh olarak karşımıza çıkarken, kullanıcılar bu telefonu, 18 watt hızlı şarj desteğiyle USB Type-C portu üzerinden şarj ediyorlar. Ayrıca bu akıllı telefonun sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

U3'ün kamera özelliklerine baktığımızda, kullanıcıları memnun etmesi muhtemel donanımlar görüyoruz. Bu bağlamda 48 MP ana kameraya sahip olan telefon, buna ek olarak da 2 MP'lik makro kamerayla geliyor.

iQOO U3 özellikleri

Ekran: 6,58 inç, IPS LCD, FHD+ çözünürlük

6,58 inç, IPS LCD, FHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.2)

128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP İşletim Sistemi: iQOO UI 1.5 (Android 10)

iQOO UI 1.5 (Android 10) Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj) Boyutlar: 164,15 mm x 75.35 mm x 8,4 mm

164,15 mm x 75.35 mm x 8,4 mm Ağırlık: 185,5 gram

iQOO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonu, an itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından ön sipariş verilebiliyor. 17 Aralık'ta resmi olarak satışa başlayacak telefonun fiyatı ise şu şekilde açıklandı: