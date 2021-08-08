ISS'deki Astronotlar Kendi Olimpiyat Oyunlarını Düzenledi

Dünya üzerindeki sporcular Tokyo'da madalyalar için yarışırken, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar da kendi aralarında eğlenceli bir 'Uzay Olimpiyatları' düzenlediler. Oyunların hepsini Fransız astronot Thomas Pesquet Twitter hesabında paylaştı.

23 Temmuz tarihinde başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, pandeminin ve tartışmaların gölgesinde bugün sona eriyor. Ülkemizin 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları'nda sporcular Tokyo'da mücadele ederken, Uluslararası Uzay İstasynu'nda da (ISS) Olimpiyat Oyunları oynanıyordu.

Astronotlar ISS'de 'senkronize yüzme', 'atış', 'hentbol' gibi oyunlar oynadılar. Astronotlar arasında oynanan oyunların en büyük zorluğu yerçekimsiz ortamda hareket etmek olsa da, yine de tüm zorluklarına rağmen ISS ekibi oldukça eğlenmiş görünüyor.

Fransız astronot Thomas Pesquet, tüm oyunları paylaştı:

Yörüngede devam eden 'Uzay Olimpiyatları'nı Dünya'yla paylaşan isim ise Fransız astronot Thoams Pesquet oldu. Pesquet, oyunların hepsini Twitter hesabında videolar ile birlikte paylaşarak hepimizi Uzay Olimpiyatları'na dahil etti.

Dört oyundan oluşan Uzay Olimpiyatları'nda ilk oyun yerçekimsiz ortamda herhangi bir yere dokunmadan bir rutini tamamlamaları gereken bir oyundu. Epey zorlu görünen bu oyunun galibi ve altın madalyanın sahibi Rus kozmonot Pyotr Dubrov oldu.

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İkinci oyunda takımlar halinde elleri kullanmadan, kuralları biraz değiştirerek 'hentbol' oynayan astronotlar ardından bir de 'senkronize yüzme' alanında yarıştılar. Yerçekimsiz bir ortamda olmanın işleri kolaylaştırdığı bu görevde ortaya eğlenceli manzaralar çıktı.

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Uzay Olimpiyatları'nın final oyunu ise atıştı. Ellerindeki lastiklerle hedefi vurmaya çalışan astronotlar için bu görev koşulların zorluğu sebebiyle çok da kolay olmadı.

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Soyuz ekibi ile Crew Dragon ekibi arasında oynanan ve 'tatlı bir rekabet' içinde geçen oyunlardan sonra astronotlar hep birlikte eğlenceli pozlar vermeyi de ihmal etmediler.

Soyuz ve Crew Dragon ekiplerinin mücadelesi, uzayın ilk olimpiyat oyunları olarak da akıllardaki yerini almış oldu.