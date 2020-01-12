2019 Yılında İstanbul Havalimanlarını Kullanan Yolcu Sayısı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılında İstanbul havalimanlarından yapılan sefer sayılarını ve taşınan yolcu sayılarını açıkladı. Paylaşılan verilerde, bir önceki yıla kıyasla genel bir artışın yaşandığı gözlerden kaçmıyor.

Ülkemizin hava trafiği en yoğun olan ili olan İstanbul, İstanbul Havalimanı’nın da resmen faaliyete geçmesiyle birlikte 2019 yılında milyonlarca yolcuyu ağırladı. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz 2018 yılında toplam 104 milyon 123 bin 394 kişinin yolculuk ettiği İstanbul havalimanları, önceki yıla kıyasla yolcu sayısını 1 milyon 547 bin 788 kişi artırmayı başardı.

İstanbul havalimanlarının 2019 yılındaki yolcu tablosu:

AA muhabiri tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcuların toplam sayısını içeriyor. Verilere göre Atatürk Havalimanı’nı geçtiğimiz yıl kullanan kişi sayısı 16 milyon 72 bin 534 olarak açıklandı. Bu yolculardan 4 milyon 227 bin 132’si iç hatlarda, 11 milyon 845 bin 402’siyse dış hatlarda Atatürk Havalimanı’nı tercih eti.

Öte yandan yolcu sayısını her geçen yıl artıran Sabiha Gökçen Havalimanı, 2019 yılında toplamda 35 milyon 472 bin 852 yolcuyu ağırladı. Hava trafiğinin büyük çoğunluğunun iç hatlarda oluştuğu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2019 yılında 21 milyon 415 bin 596 kişi yurtiçi, 14 milyon 57 bin 256 kişiyse yurtdışı uçuşu yaptı.

Henüz çok yeni sayılabilecek İstanbul Havalimanı’ndan geçtiğimiz yıl toplamda 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti. Bu yolcuların 12 milyon 720 bin 826’sı havalimanını iç hat uçuşlarında, 39 milyon 857 bin 182’si ise dış hatlar uçuşlarında kullandı.

Genel tabloya bakacak olursak 2019 boyunca il genelindeki havalimanlarından yapılan seferlerle 38 milyon 363 bin 554 yolcu iç hatta, 65 milyon 759 bin 840 yolcu da dış hatta seyahat etti. 2018’e kıyasla 1 milyon 547 bin 788 yolcu artışının yaşandığı İstanbul havalimanları, geçtiğimiz yıl toplam 104 milyon 123 bin 394 yolcuyu ağırladı.

İstanbul havalimanlarından 703 bin sefer yapıldı:

Atatürk Havalimanı:

İç hat: 38.818

38.818 Dış hat: 99.421

99.421 Toplam sefer sayısı: 138.239

Sabiha Gökçen Havalimanı:

İç hat: 135.161

135.161 Dış hat: 99.911

99.911 Toplam sefer sayısı: 235.072

İstanbul Havalimanı:

İç hat: 82.325

82.325 Dış hat: 247.474

247.474 Toplam sefer sayısı: 329.799

İstanbul’daki havalimanlarından 2019 yılı boyunca iç hatlarda 256 bin 304 ve dış hatlarda 446 bin 806 sefer olmak üzere toplamda 703 bin 110 iç ve dış hat seferi düzenlendi. Bununla birlikte İstanbul’dan yapılan toplam sefer sayısı da 2018’e kıyasla 5 bin 414 arttı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılında Avrupa genelinde toplam 11 milyon 100 bin sefer yapıldı. Bu noktada kıta genelinde 2019 yılında gerçekleştirilen seferlerin yaklaşık %6’sı İstanbul havalimanları merkezli düzenlendi.