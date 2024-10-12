Ülkemizdeki Tuzak Gibi Kasislerden Sonra, İsveç’te Geliştirilen Otomatik Kasislerin Özelliklerini Duyunca “Keşke Bizde de Olsa!” Diyebilirsiniz

Araba kullanırken kasislerden geçmeyi pek seven yoktur. Aslında şehir içindeki hızı yavaşlatmak için kullanılan kasisler, hızlı gelen sürücüler için mantıklı olsa da hızına dikkat eden sürücüler için pek bir anlam ifade etmiyor.

İşte İsveç bu durumun farkına varmış olacak ki, şehir içindeki hızı sınırlayabilmek için çok adil bir çözüm geliştirmiş!

İsveç'te geliştirilen ve giderek dünya genelinde ilgi gören bu sisteme Actibump adı veriliyor.

Bu yenilikçi kasisler, sürücülerin hızlarına göre aktive olarak, şehir içi trafiğine bambaşka bir yaklaşım getiriyor.

Söz konusu aktif kasisler, radar sistemi ile araçların hızını ölçüyor ve bu sayede kasis sadece hız sınırını aşan araçlar için devreye giriyor.

Hız sınırını aştığı tespit edilen araç için, yol yüzeyine entegre edilmiş kapak birkaç santimetre aşağıya inerek sürücülere fiziksel bir uyarı yapıyor da diyebiliriz.

Eğer hız sınırına uygun bir şekilde sürüyorsanız kapak yerinden oynamıyor ve aracınız sistemin üzerinden herhangi bir kasise maruz kalmadan geçiyor.

Bu sistemin en iyi yanıysa ambulanslar ve itfaiyeler gibi acil müdahale araçlarının bu sistemden etkilenmeden, yolculuklarına kesintisiz devam edebilmeleri!

Otomatik kasislerin, kamuya ait araçları tanıyarak ona göre tepki vermesi bile düşünülmüş.

Yani, otomatik kasisler hem güvenlik sağlıyor hem de sürüş konforunu koruyor.

Özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık bölgelerde, bu tür bir sistem hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir rahatlık ve güvenlik sağlayabilir gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde de olmasını ister miydiniz?

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