İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 23.sü düzenlenecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi, birbirinden değerli katılımcılarıyla 8-9-10 Nisan tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsünde düzenlenecek.

22 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve önemini her yıl arttıran Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı! 23.sü gerçekleşecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi 8-10 Nisan 2022 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek.

Kongrenin bu yılki teması ise kriz dönemlerindeki belki de pandemi dönemindeki son ve en işler plan olan Z Planı olacak. Kongrenin amacı, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak dünyada trend olan yönetim konuları hakkında bilgi paylaşımına olanak vermek ve kariyer planlaması yapmakta olan öğrencilere yol göstermek.

Kongre 4 ana bölümden oluşacak

3 gün sürecek olan etkinlik 4 ana bölümden oluşuyor: Oturumlar, Vaka Yarışması, Kariyer Alanı ve son günün akşamı gerçekleşecek olan MaNga Kapanış Gecesi konseri. Vaka yarışması kapsamında katılımcılar, kariyer odaklı ölçümlemelerini gerçekleştirebilecek ve staj imkânı elde edebilecek.

Kariyer Alanında ise katılımcılar, katılımcı firmaların insan kaynakları stratejilerini, yeni ürünlerini ve sundukları hizmetleri tanıyabilecek ve firma temsilcileriyle birebir iletişim kurabilme fırsatını yakalayacaklar. Meta Kariyer Alanında ise her katılımcı kendi avatarlarını yaratıp meta kariyer alanında dolaşabilecek ve standları ziyaret ederek şirketlerle birebir iletişime geçebilecek. Ayrıca alanda bulunan diğer katılımcılarla da iletişime geçebileceklerini hatırlatalım.

Kongreye katılacak konuşmacılar;

İsmail Koyuncu- İTÜ, Rektör

Murat Abbas- İBB Kültür A.Ş, Genel Müdür

Emrah Cora- Alibaba, COO

Seda Domani.- Vogue, CEO

Yasin Oral- Paribu, Kurucu/CEO

Elçin Başarkanoğlu- Volt Elektrik Motorları, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı

Sezer Değirmenbaşı- TikTok, Ticari Ortaklıklar Sorumlusu

Sertan Eratay- McKinsey Leader at Digital

Coşkun Aral- Belgesel Yapımcısı, Savaş Muhabiri

Uygar Yabar- Adporn, Kurucu

Tufan Tekin- Vestel, Avrupa Dışı Pazarlar- Uluslararası Bölge Satış Müdürü

Deniz Dülgeroğlu- Podcast Yayıncısı

Ekim Acun – Şokopop Yaratıcısı, YouTuber

Pelin Yunusoğlu- Sanofi Genzyme, Genel Müdürü

Ümit Abacıoğlu- Danone, Medikal Pazarlama Lideri

Sinan Erdem Özer- Odeabank, COO-Teknoloji ve Operasyon

Gülhan Eğilmez- Hayat Kimya, Molped Global Pazarlama Direktörü

Prof. Dr. Gresi Sanje- Nişantaşı Üniversitesi, Pazarlama İletişimi Okulu Direktörü

Anıl Ergin- IstCode, Kurucu

Sanem Yıldız- Askıda Ne Var, CEO

Eğer sizde 23. Yönetim Bilimleri Kongresi hakkında detaylı bilgi almak ve kaydolmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.