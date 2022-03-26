22 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve önemini her yıl arttıran Yönetim Bilimleri Kongresi için geri sayım başladı! 23.sü gerçekleşecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi 8-10 Nisan 2022 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek.
Kongrenin bu yılki teması ise kriz dönemlerindeki belki de pandemi dönemindeki son ve en işler plan olan Z Planı olacak. Kongrenin amacı, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak dünyada trend olan yönetim konuları hakkında bilgi paylaşımına olanak vermek ve kariyer planlaması yapmakta olan öğrencilere yol göstermek.
Kongre 4 ana bölümden oluşacak
3 gün sürecek olan etkinlik 4 ana bölümden oluşuyor: Oturumlar, Vaka Yarışması, Kariyer Alanı ve son günün akşamı gerçekleşecek olan MaNga Kapanış Gecesi konseri. Vaka yarışması kapsamında katılımcılar, kariyer odaklı ölçümlemelerini gerçekleştirebilecek ve staj imkânı elde edebilecek.
Kariyer Alanında ise katılımcılar, katılımcı firmaların insan kaynakları stratejilerini, yeni ürünlerini ve sundukları hizmetleri tanıyabilecek ve firma temsilcileriyle birebir iletişim kurabilme fırsatını yakalayacaklar. Meta Kariyer Alanında ise her katılımcı kendi avatarlarını yaratıp meta kariyer alanında dolaşabilecek ve standları ziyaret ederek şirketlerle birebir iletişime geçebilecek. Ayrıca alanda bulunan diğer katılımcılarla da iletişime geçebileceklerini hatırlatalım.
Kongreye katılacak konuşmacılar;
- İsmail Koyuncu- İTÜ, Rektör
- Murat Abbas- İBB Kültür A.Ş, Genel Müdür
- Emrah Cora- Alibaba, COO
- Seda Domani.- Vogue, CEO
- Yasin Oral- Paribu, Kurucu/CEO
- Elçin Başarkanoğlu- Volt Elektrik Motorları, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı
- Sezer Değirmenbaşı- TikTok, Ticari Ortaklıklar Sorumlusu
- Sertan Eratay- McKinsey Leader at Digital
- Coşkun Aral- Belgesel Yapımcısı, Savaş Muhabiri
- Uygar Yabar- Adporn, Kurucu
- Tufan Tekin- Vestel, Avrupa Dışı Pazarlar- Uluslararası Bölge Satış Müdürü
- Deniz Dülgeroğlu- Podcast Yayıncısı
- Ekim Acun – Şokopop Yaratıcısı, YouTuber
- Pelin Yunusoğlu- Sanofi Genzyme, Genel Müdürü
- Ümit Abacıoğlu- Danone, Medikal Pazarlama Lideri
- Sinan Erdem Özer- Odeabank, COO-Teknoloji ve Operasyon
- Gülhan Eğilmez- Hayat Kimya, Molped Global Pazarlama Direktörü
- Prof. Dr. Gresi Sanje- Nişantaşı Üniversitesi, Pazarlama İletişimi Okulu Direktörü
- Anıl Ergin- IstCode, Kurucu
- Sanem Yıldız- Askıda Ne Var, CEO
Eğer sizde 23. Yönetim Bilimleri Kongresi hakkında detaylı bilgi almak ve kaydolmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.