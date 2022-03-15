İzmir Depreminde Yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı Davasında Karar

İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidine verilen ceza belli oldu. Müteahhit ve fenni mesul, toplam 25 yıl ceza aldı.

30 Ekim 2020’de saat 14.51’de Türkiye, deprem felaketini bu kez farklı bir noktada, İzmir’de yeniden acı bir şekilde hatırladı. Meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonucunda İzmir’de 117 vatandaş hayatını kaybederken 1.034 kişi yaralandı. Pek çok evde hasara yol açan depremde en çok tartışılan yıkımlardan biri 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı idi.

İzmir depremi sırasında çöken Yağcıoğlu Apartmanı’nın müteahhitleriyle ilgili başlatılan dava bugün sonuçlandı. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber’i (80) “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce itiraf niteliğinde açıklama yapmışlardı:

Şerafettin Ağar ve Orhan Ayber, depremin ardından yaptıkları açıklamada inşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su birikmesi fark ettiklerini, buna rağmen inşaata devam edip tamamladıklarını söylemişlerdi. Savcılığın tespitlerine göre Yağcıoğlu Apartmanı’nın bodrum katında bulunan soğuk hava deposu, daha sonra bölümleştirilerek kömürlük haline getirilmişti.