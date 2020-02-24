Enerji Zirvesi'20, 29 Şubat-1 Mart'ta Ege Üniversitesi'nde

Enerji sektöründen birbirinden önemli isimleri ağırlayacak İzmir Enerji Zirvesi'20, 29 Şubat'ta kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik, 1 Mart tarihinde ise son bulacak.

IEEE EGE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İzmir Enerji Zirvesi 2020, enerji alanında Ege Bölgesi’nin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul görüyor.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, enerji sektöründen birbirinden önemli ismi ağırlayarak sektörde yeni olan ya da sektöre adım atmak isteyen kişileri profesyonellerle bir araya getiriyor.

MC Eğitim Danışmanlık’tan Mehmet Canav, Anadolu ISUZU’dan Birkan Atlamaz, ABB Elektrik’ten Mehmet Karakaya, GDZ Elektrik’ten Gökhan Batar ve Bilge Caner Öksüz başta olmak üzere pek çok önemli ismi ağırlayacak etkinlik, öğrencilere de sektörü tanıtmış olacak.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi ev sahipliğinde IEEE EGE tarafından gerçekleştirilecek olan İzmir Enerji Zirvesi 2020, 29 Şubat tarihinde kapılarını açacak ve 1 Mart’ta son bulacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için izmirenerjizirvesi.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.