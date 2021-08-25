İzmir'de Tanımlanamayan Koronavirüs Varyantına Rastlanıldı

İzmir Tabip Odası, İzmir'de Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarından farklı bir koronavirüs varyantının saptandığını açıkladı. Varyantın Delta'dan sonra en etkin varyant olduğu belirtildi. Varyantın gerçekten yeni bir varyant olup olmadığı, araştırma sonucunda öğrenilecek.

Koronavirüs, dünyanın farklı bölgelerinde mutasyon geçirmeye devam ederken ülkeler özelinde mutasyonlar da gördük. Fakat bugüne kadar ‘Türk mutasyonu’ denebilecek bir mutasyona rastlamadık. Geçtiğimiz günse İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Lütfi Çamlı, yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarında İzmir ile Türkiye’deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir’de tanımlanamayan grubun başlarda %20’lerdeyken son günlerde %40’lara kadar yükseldiğini belirtti.

Varyant, henüz kesin değil:

Tespit edilen mutasyon, kendisini Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarından ayırıyor. Çamlı, açıklamasında bu mutasyonun Rize’de %50-60 oranında görüldüğünü ifade etti. Yeni varyantın kesin olarak bir varyant olup olmadığını bilmediklerini ifade eden Çamlı, klinik bilgileri konusunda bir verinin olmadığını söyledi.

Çamlı, yeni bir varyant olup olmadığı kesinleştirildikten sonra bu yönde araştırmaların yapılması gerektiğini, yeni varyant konusunda kesinliğin Ankara’daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan genomik testlerle sağlanabileceğini vurguladı. Yeni bir varyant tespit edilmesi durumunda buna yönelik bir takım tedbirlerin alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve stratejik planlama yapılması gerektiğini söyledi.