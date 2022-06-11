Twitter kurucusu Jack Dorsey'in finansal hizmetler şirketi Block'un alt kuruluşu TBD, Bitcoin merkezli 'Web5' ekosistemi kuracağını duyurdu. Web5'in, sadece Bitcoin blok zincirine dayalı olacağı ve kimlik tabanlı olacağı ifade edildi.

Kripto para ve NFT’ler gün geçtikçe daha da popüler hâle geliyor. Bu nedenle birçok teknoloji devi, internetin bir sonraki sürümü olarak görülen Web3’e yönelik hamleler yapıyor. Web3, merkezi otoroiteleri ortadan kaldıran, merkeziyetsiz, blok zincirine dayalı bir internet sürümü anlamına geliyor.

Şimdi de kripto paralara olan ilgisiyle tanınan Twitter kurucusu Jack Dorsey’den bu konu hakkında yeni bir hamle geldi. Gelen haberlere göre Dorsey, daha Web3 yeni yaygınlaşmaya başlamışken bir ‘Web5’ platformu kurmaya başladı.

Yalnızca Bitcoin tabanlı bir internet ortamı

Dorsey’in finansal hizmetler şirketi Block’a ait bir Bitcoin kuruluşu olan TBD, lider kripto para birimini merkezine alan yeni bir merkeziyetsiz internet ortamı kurma planlarını duyurdu. Projenin adının ise ‘Web5’ olacağı ifade edildi. Ayrıca yapılan açıklamalarda kripto paraları ve blok zincirini kullanan Web3’ün doğru amaçlara sahip olduğu; ancak yanlış araçları kullandığı aktarıldı.

Buna göre Web5, Web3’ün aksine yalnızca tek bir blok zincirini; yani Bitcoin’i taban alacak ve kimlik tabanlı bir sistem olacak. Namcios isimli bir Twittter kullanıcısına göre de bu yeni alternatif, “Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan herkese açık bir DID ağı” olarak nitelendirilen ION’u kullanacak. Decentralized identifier anlamına gelen DID’nin, ‘onaylanabilir, merkeziyetsiz dijital kimlik’ olarak tanımlandığını da ekleyelim.

Dorsey, daha önceki açıklamalarında Web3’e yönelik eleştirilerde bulunmuştu ve internetin bu versiyonunun asla gerçekten ‘merkeziyetsizlik’ kavramına ulaşamayacağını düşündüğünü belirtmişti. Bu nedenle de ünlü milyarderin ‘Web5’ ismi verilen projeye yöneldiği söylenebilir.

Son olarak yeni Web5 ekosisteminin sansüre karşı dayanıklı olacağı, kullanıcıların kendi verilerinin ve kimliklerinin kontrolünü sağlamayı vadettiği, geliştiricilere merkeziyetsiz uygulama oluşturma imkanı tanıyacağı ve BTC merkezli bir para ağına sahip olacağı da açıklamalar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Web5’in, kullanıcıların belirli bir DID’ye bağlı verileri kullanabilmesi için veri toplama mesaj iletimi mekanizması olan DWN’den (Decentralized Web Node) yararlanacağı da ifade edildi.