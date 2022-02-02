Twitter'ın kurucusu olan ve yakın bir geçmişte de şirketin CEO'luk görevini bırakan Jack Dorsey, kripto para birimleri ve Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in küresel para birimi olacağı düşüncesini bir kez daha yineledi.

Twitter'daki CEO'luk görevinden ayrıldıktan sonra gündemdeki popülaritesini kaybeden Jack Dorsey, Bitcoin sevdalısı olduğu bilinen Microstrategy'nin düzenlediği "Bitcoin for Corporations” isimli konferansta bazı açıklamalarda bulundu. Microstrategy'nin kurucularından Michael Saylor ile sohbet tadında değerlendirmelerde bulunan Dorsey, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Jack Dorsey, geçmişte yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in küresel para birimi haline geleceğini söylemişti. Microstrategy'nin konferansında da bu görüşü yineleyen Dorsey, "Bitcoin sayesinde internet için yerel para birimine oldukça yakınız, dünyanın evrensel bir para birimine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Jack Dorsey tarafından yapılan açıklamalardaki ana düşünce, pek çok kripto para yatırımcısıyla aynı.

"Yavaş olan şey güvenlidir"

Bugün piyasaya sürülmüş olan 10 bin civarı kripto para biriminin atası olarak bilinen Bitcoin, açıkçası bir devrimin fitilini ateşledi. Ancak Bitcoin, yıllar içerisinde diğer kripto para birimleri gibi gelişemedi. Bu da ekosistemde çeşitli tartışmalara yol açtı. Bitcoin for Corporations'ta bununla ilgili de konuşan Jack Dorsey, "Yavaş olan şeyler daha öngörülebilir ve güvenli olmaya eğilimlidir." ifadelerini kullandı.

Bir süredir Meta ismiyle hizmet vermeye devam eden Facebook, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklama yaptı. Şirket bu açıklamada, yıllardır üzerinde çalıştığı kripto para projesi Diem'i iptal ettiğini duyurdu. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Jack Dorsey, Meta'yı eleştirdi. Dorsey, "Kendi para birimlerini oluşturmaya çalışmak yerine Bitcoin gibi açık uçlu bir protokol üzerinde çalışmalılardı. Bu yüzden boşa zaman kaybettiler.” diyerek konuyla ilgili fikirlerini açıklamış oldu.