Ünlü YouTuber Jake Paul, ABD’de devam eden eylemlerde sadece yağma olaylarına dair görüntüleri paylaşması nedeniyle eylemlere destek veren insanlar tarafından eleştiriliyor. İnsanlar, başka herhangi bir eyleme katılmayan Paul’un para kazanmak için yağma olaylarını görüntülediğini söylüyorlar.

George Floyd’un ABD polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler büyüyerek devam ediyor. Birçok ABD’li, polis şiddetine karşı yapılan eylemlerde sesini duyurmaya çalışırken YouTuber’lar da bu sürecin bir parçası haline gelmiş durumdalar. Ancak bazı YouTuber’ların yayınladığı videolar eylemciler tarafından açık bir şekilde eleştiriliyor. Eylemcilerin eleştirdiği YouTuber’lar arasında Jake Paul da bulunuyor.

YouTube’da 20 milyondan fazla abonesi bulunan Jake Paul, geçtiğimiz günlerde Arizona’daki eylemler sırasında bir alışveriş merkezindeki yağma olaylarında görüntülendi. Paul’un yağma olaylarını kaydedip yayınlaması, eylemciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Jake Paul, eleştirilerin ardından bir açıklama yaptı

Yayınlanan videolarla ilgili açıklama yapan Jake Paul, Instagram ve Twitter’da yayınlanan videolarda görüldüğü yağma olaylarında, olayları görüntülemek için ekibiyle beraber orada olduğunu söyledi. Alışveriş merkezinin yağmalanmasına katılmadığını söyleyen Paul, “Ne ben ne de ekibimizdeki herhangi bir kişi yağma veya vandalizmle meşgul olmadık” dedi.

Paul, deneyimlerini paylaşmak ve seyahat ettikleri yerlerdeki insanların öfkesine dikkat çekmek için gördükleri her şeyi kaydettiklerini söyledi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Jake Paul, “Şiddete göz yummuyorum, yağmalamıyorum ya da yasayı çiğnemiyorum. Ancak insanların bunu görmesi ve topluca sağlıklı bir şekilde nasıl ilerleyeceklerini anlamaları önemlidir” dedi.

Jake Paul’un görüntülerini daha fazla para kazanmak için kullandığını söyleniyor

Jake Paul ve ekibini yağma olayları sırasında video çekmesini sosyal medya üzerinden eleştiren eylemciler, Paul’a Arizona’da devam eden eylemleri görüntülemek yerine neden özellikle yağma olaylarını görüntülediğini soruyorlar.

ABD’li müzisyen David Lee Crow, Jake Paul’un yağma olaylarının görüntülerini daha fazla para kazanmak için çektiğini öne sürdü. Crow, Jake Paul’a eylemleri markasını büyütmek için bir fırsat olarak görmemesi gerektiğini de söyledi.

Sosyal medyanın ünlü simalarından Zach Sang da, Jake Paul’un bir alışveriş merkezinin yağmalanmasını görüntülemek için saatler harcadığını, ama aynı saatlerde devam eden eylemlerdeki insanlarla dayanışmak için bir şey yapmadığını söyledi. Sang, “Jake kendisinden ve paradan başka kimseyi umursamaz. Yardıma ihtiyacı var” dedi. YouTuber ve podcast yayıncısı Jack Dean de, “Jake Paul(beyaz bir milyoner) kendi kazancını artırmak için BLM protestolarını kullanıyor” dedi.

Paul’un şu anda YouTube’da 20 milyon abonesi, Twitter’da 3.7, Instagram’da da 13 milyondan fazla takipçisi var. İnsanlar, Paul’un bu takipçi kitlesine eylemler için dayanışma çağrısı yapabileceğini, ama bunun yerine eylemlerin sansasyonel anlarını çekerek kendisine fayda sağladığını öne sürüyorlar.

Jake Paul'un Arizona'daki yağma olaylarında görüldüğü anlar: