Japonlar, iş dünyasında ağ oluşturmanın bir numaralı sitesi olan LinkedIn’i kullanmıyor. Bunun arkasında ise bazı gerekçeleri var.

Türkiye dahil olmak üzere Batı dünyasında LinkedIn, birçok kişinin kullandığı bir mecra. Hatta Instagram’a girip kaydıranlar gibi LinkedIn’de gezenler var.

Öte yandan Uzak Doğu ülkeleri, işe bağlılıkları ve çalışkanlıklarıyla bilinse de Japonya’da LinkedIn kullanımı hiç yaygın değil. Bu işte nasıl bir terslik var?

İşlerine olan bağlılıklarına ters gelen bir durum.

Japonya’da patronunuz bir LinkedIn profiliniz olduğunu görmesin… Bu, kendinizi iş piyasasında açık konumda olduğunuzu göstermek anlamına geldiği için hoş karşılanmıyor. LinkedIn’in ağ kurma veya fikir paylaşma yanlarını gözardı edip direkt iş arama sitesi olarak algılıyorlar.

Bu nedenle LinkedIn hesabının olması, aynı şirkette uzun vadeli bağlılığa değer veren bu kültürde bir nevi kariyer bitirme hareketi olarak görülüyor.

İşsizlik oranı da düşük tabii.

LinkedIn gibi iş platformları, Japonya’da iyi bir strateji değil. 2023’te ülkenin işsizlik oranı %2,5’ti. Yani iş arayan aktif kişi sayısı çok az ve LinkedIn’de oturup iş aramak gibi bir ihtiyaçları olmuyor.

Dil bariyeri bir diğer etken.

Vatandaşların yalnızca %2-8’i akıcı İngilizce konuşuyor ve bu da LinkedIn için bir engel oluşturuyor. LinkedIn’in bazı bölümleri Japonca görüntülenebilir ancak büyük çoğunluğu İngilizce.

Tüm bunların yanı sıra kendilerini tanıtma ve övme gibi bir kültürlerinin olmaması, işleri genelde yüz yüze halletme eğiliminde olmaları gibi başka çeşitli faktörler de var.

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