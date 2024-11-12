Bir ülke düşünün ki oraya giden, ülkenin temizliğine hayran kalıyor! Sokaklar adetâ bal dök yala! Peki Japonya’nın bu kadar temiz olmasının sırrı nedir dersiniz?

Sokaklarda boş ambalajlar, kutular ve herhangi bir çöp asla yok! Ayrıca dükkânlar veya mağazalar da oldukça temiz.

Gelin, Japonların temizlik sırrını öğrenelim.

Japonya’da temizlik algısı, henüz bireylerin çocukluğunda başlıyor.

Çocuklar aile içinde, kendi alanlarını ve kullandıkları her şeyi toplu ve temiz bir şekilde korumayı öğreniyorlar. Temizlik, ilkokuldan liseye kadar derslerin yanında günlük programın bir parçası hâline getirilmiş durumda.

Sosyal bilincin bu unsurunu okul müfredatına eklemek, çocukların çevrelerinin farkında olmalarına ve yaptıkları temizlikten gurur duymalarına olanak sağlıyor. Ayrıca bu ülkede evlere, tapınaklara ve bazı restoranlara girilirken ayakkabılar çıkarılıyor.

Bu ayakkabılar, okullarda çıkarılır çıkarılmaz dolaba konuyor ve temiz spor ayakkabılar giyiliyor.

Öte yandan Japonlar, diğer ülkelerin gözündeki itibarı oldukça fazla önemsiyor. Farklı ülkeden veya kültürden insanların, pis veya bu konuda eğitimsiz olduklarını düşünmelerini istemiyor.

Bu ülkede maç sonrası sahaları, giyinme kabinlerini ve festivallerden sonra açık alanları boş kutularla veya ambalajlarla görmek mümkün değil. Çünkü insanlar, 7’den 70’e bu konuda bilinçlenmiş durumda.

Öyle ki bu şehrin sokaklarında temizlik görevlileri ve çöp kutuları görmek mümkün değil. Çünkü ihtiyaç yok!

Ayrıca Japonlara göre iyi hijyen, iyi bir sağlık demek. Yine temizlik, 6. ve 8. yüzyıllar arasında Çin ve Kore’den gelen Budizm’in merkezi bir parçası ve yemek, temizlik gibi günlük işler meditasyondan farksız sayılıyor.

Yani temizlik aynı zamanda Japonların ruhsal olarak rahatlamasına da katkı sağlıyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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