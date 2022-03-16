Japonya'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'da büyük bir deprem meydana geldi. Depremin ardından uzmanlar tsunami uyarısı yaptı.

Japonya’nın kuzeydoğu kıyısında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şiddetli sallantı sebebiyle korku dolu anların yaşandığı Japonya için yetkililer, depremi takiben tsunami meydana gelebileceği konusunda uyarı yaptı.

1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, kuzeydoğuda yer alan Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da, 60 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem sebebiyle herhangi bir can kaybı bildirilmezken, JMA, her iki eyalet için de 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısında bulundu.

Japonya'da yaşayanlar, deprem anını sosyal medyada paylaştı