Japonya'daki "Twitter Katili", İdam Cezasına Çarptırıldı

Japonya'nın "Twitter Katili" olarak bilinen seri katili Takahiro Shiraishi, mahkeme heyetince idam cezasına çarptırıldı. Twitter'dan bulup kandırdığı kişilere önce tecavüz eden, ardından da öldüren Shiraishi, duruşmalarda pişman olmadığını söylemişti.

Japonya, geçtiğimiz yıllarda kan donduran bir katilin hikayesiyle sarsılmıştı. Takahiro Shiraishi isimli bir kişi, Twitter'dan ağına düşürdüğü 9 kişiyi katletmiş, öldürdüğü kişilere ait kafa ve kemikleri de sadece 13,5 metrekare olan dairesinde saklamıştı. Maktüllerinin kemiklerini soğuk dolaplarda saklayan "Twitter Katili" lakaplı adam, evinde yapılan aramalardan sonra da gözaltına alınmıştı.

Shiraishi, kurbanlarını intihara meyilli kadınlar arasından seçiyordu. Üstelik öldürülen 9 kişiden 8'i 15-26 yaş aralığındaydı. Kurbanlarını, intihar etmelerine yardımcı olma vaadiyle kandıran cani, evine davet ettiği kadınlara tecavüz edip, hayatlarına son veriyordu. İşin daha da kan donduran yanıysa, Shiraishi'nin avukatlarının yaptığı savunmaydı. Hem katil hem de avukatları, zaten ölmek isteyen insanların hayatlarına son verildiğini, bu yüzden suçun normal bir cinayetle kıyaslanamayacağını savunuyorlardı. Ancak Japonya adaleti, bu içi boş savunmaları görmezden geldi.

Twitter Katili: Pişman değilim

Japon mahkemeleri, yaşanan cinayetleri tam 23 duruşmada karara bağlayabildi. Duruşmalar sırasında da kan donduran ifadeler veren katil, sadece uzun zaman geçirdiği kişiler için pişman olduğunu, diğer insanları öldürdüğü için pişmanlık duymadığını, sadece yakalanması nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Katile göre eğer yakalanmasaymış, hiçbir şeyden pişman olmayacakmış.

Japon medyasında yer alan bilgilere göre katil, mahkeme sürecinin uzamasından da fazlasıyla şikayetçiymiş. Hatta mahkeme heyetine beyanatta bulunup, sürecin çok uzadığını ve ölüm cezası verilmesini bile memnuniyetle karşılayacağını söylemiş. Bu açıklamayı değerlendiren heyet, süreci daha fazla uzatmadan kararı verdi ve 30 yaşındaki Twitter Katili, ölüm cezasına çarptırıldı.