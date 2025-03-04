JBL, şık tasarımı, FM radyo desteği, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kablosuz şarj özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil hoparlörünü tanıttı.

Ses teknolojileri alanında faaliyet gösteren JBL, yeni akıllı Bluetooth hoparlörü Rise'ı tanıttı. Müzikli alarm saati olarak da kullanılabilen bu cihaz kablosuz şarj desteği ve FM radyo özelliğiyle dikkat çekiyor.

JBL, kablosuz şarj destekli akıllı hoparlörünü tanıttı. JBL Rise, 137 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. İşte detaylar!

Kablosuz şarj destekli akıllı hoparlör

JBL Rise, şık ve kompakt bir tasarıma sahip. LED ekranında büyük ve okunaklı karakterler yer alırken, parlaklık seviyesi ayarlanabiliyor. Kullanıcılar, fiziksel düğmelerle cihazı kolayca kontrol edebiliyor. Hoparlör, çift bağımsız tam kapsamlı sürücüler ile donatılmış olup müzik dinlerken radyo kullanırken veya alarm sesi olarak net bir ses deneyimi sunuyor.

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.3 teknolojisiyle donatılan cihaz, hızlı ve stabil bir bağlantı sağlıyor. Ayrıca, FM radyo özelliğine sahip olan JBL Rise, yüksek verimli metal anteni sayesinde daha net radyo sinyali alabiliyor. Kullanıcılar üç farklı FM istasyonunu hafızaya kaydedip tek dokunuşla erişim sağlayabiliyor.

Hoparlörün üst kısmında 5W kablosuz şarj modülü yer alıyor. Bu sayede telefonlar, ek bir kabloya ihtiyaç duyulmadan şarj edilebiliyor. Ayrıca cihazın arkasında USB bağlantı noktası bulunuyor ve kablolu şarj seçeneği sunuyor. Dahili güç adaptörü sayesinde 100-240V geniş voltaj aralığında çalışabilen JBL Rise, tek bir güç kablosuyla kullanılabiliyor. Cihazın FM radyo frekans aralığı 87.5-108MHz olarak belirlenmiş. 218mm x 65mm x 148mm boyutlarında ve 0.75 kg ağırlığında olan hoparlör, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.