Zenginlerin para harcadığı ilginç şeyler bizlerin çenesini yormaya devam ediyor. Bu içerikte, Jeff Bezos’un neden okyanusun derinliklerinde Apollo 11’in Saturn V roketine güç veren F-1 motorunu aramak için bir keşif gezisi başlattığından bahsedeceğiz.

Apollo 11, 1969 yılında Ay'a iniş yapan ilk insanlı uzay görevi olarak tarihe geçmiş ve bu tarihi başarı, NASA tarafından geliştirilen Saturn V roketi sayesinde mümkün olmuştu.

Çocukluğundan beri uzay bilimlerine büyük bir ilgi duyduğu bilinen Jeff Bezos içinse Apollo 11 ve F-1 motoru büyük bir anlam ifade ediyordu.

Saturn V roketinin birinci aşamasında kullanılan F-1 motorlarıysa o dönemin en güçlü sıvı yakıtlı roket motorları arasındaydı.

Öyle ki, F-1 motorlarının yarattığı bu itiş gücü olmasaydı, Ay'a ulaşmak ve o ilk tarihi adımı atmak imkânsız olurdu.

Roket Dünya’nın atmosferinden geçtikten ve yakıtını tükettikten sonra roketten ayrılarak okyanusa düşerek Atlantik Okyanusunun 4300 metre derinliğinde mahsur kalmıştı.

Bezos içinse Apollo 11'in başarısı onun hayal gücünü ateşleyen bir olay olmuştu.

Bu sebeple, söz konusu motorları okyanusun derinliklerinden kurtararak yeniden gün yüzüne çıkararak hem teknolojik mirasımızı hatırlamamıza yardımcı olmak hem de gelecekteki uzay keşiflerine ilham vermek istedi.

İşte tam da bu sebeple 2013 yılında tam üç ay sürecek bir keşif gezisi başlattı.

Bezos'un keşif gezisi oldukça zor ve pahalı bir girişimdi.

Öyle ki, Atlantik Okyanusu'nun dibinde, yaklaşık 4300 metre derinlikte yatan motor kalıntılarını bulmak ve yüzeye çıkarmak büyük bir lojistik ve teknik beceri gerektiriyordu.

Bu süreçte deniz altı robotları ve ileri teknoloji sonar sistemleri kullanılarak büyük bir efor sarf edildi ve motor kalıntıları başarıyla kurtarılarak New York'taki Seattle Museum of Flight'ta sergilenmeye başlandı.

Özetle, Jeff Bezos'un 2013 yılında Apollo 11 Saturn V roketinde kullanılan F-1 motorunu kurtarmak için başlattığı bu üç aylık keşif gezisi, onun uzaya ve tarihe olan tutkusunu gözler önüne seriyor.

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