Güzelliğiyle ve şarkılarıyla dillere destan olan ünlü sanatçı Jennifer Lopez’in bir o kadar da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Müzikleriyle kalpleri fetheden sanatçı, beyaz perde de oyunculuğu ile gönüllerimizi fethediyor. Biz de bu yazımızda ünlü sanatçı ve oyuncu Jennifer Lopez’in filmlerini derlemeye karar verdik.

Jennifer Lopez oldukça uzun bir süre hitlerden hiç düşmeyen bir şarkıcı oldu. Özellikle Wisin, Pitbull, Will.i.am, Iggy Azalea gibi ünlü şarkıcılarla beraber çıkardığı parçalar ünlü sanatçının daha da sevilmesini sağlamıştı. Fakat Jennifer Lopez müzik dünyasını salladığı gibi film dünyasında da hatırı sayılır filmlerde oynamış bir oyuncu. Birçok kişi Jennifer Lopez’i şarkıları ile bilse de filmleri de bir o kadar popülerdi.

Ne kadar müzik dünyasındaki ağırlığı film sektörüne göre daha fazla olsa da, özellikle 90’ların sonunda ve 2000’lerin başında ünlü oyuncunun film sektöründe birçok filmi mevcut. Fakat ünlü oyuncu bir süre sonra müzik sektörüne daha çok ağırlık verdiği için filmlerinden çok müzikleriyle ön plana çıktı. İşte Jennifer Lopez’in IMDb puanına göre en iyi filmleri:

Jennifer Lopez filmleri:

Hırsızlık ve aşk bir arada: Out of Sight

Yayın Tarihi: 11 Aralık 1998

11 Aralık 1998 Tür: Komedi, suç, drama

Komedi, suç, drama Yönetmen: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh IMDb Puanı: 7.0

7.0 Oyuncular: George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames

Asla silah kullanmadan soygun yapmasıyla ünlü olan ana karakterimiz Jack Foley, hırsızlık konusunda sahip olduğu 20 yıllık müthiş mesleki kariyerine türlü türlü soygunlar sığdırmayı başarmıştır. Neredeyse her soygununda yakalanmak gibi ufak bir problemi olmasa, baya profesyonel olan Jack hırsızlık kariyerine 30 yıllık bir hapis ekler. Fakat Jack’in bu süreyi beklemek gibi bir niyeti yoktur ve bu konuda planlarını yapmaya başlamıştır.

Gerçek bir yaşam hikayesine dayanan: Selena

Yayın Tarihi: 21 Mart 1997

21 Mart 1997 Tür: Biyografi, drama, müzik

Biyografi, drama, müzik Yönetmen: Gregory Nava

Gregory Nava IMDb Puanı: 6.8

6.8 Oyuncular: Jennifer Lopez, Edward James Olmos, Jon Seda

25 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Texas doğumlu ünlü şarkıcı Selena’nın hayat hikayesini konu alan Selena, başrolde ünlü oyuncu Jennifer Lopez’e yapılan güzel makyaj ile gerçek Selena’yı aratmıyor. Tejano müzik türüne hayat veren ünlü sanatçı Selena’nın biyografisini ele alan Selena tarihi ve gerçekçi hikaye sevenler için kaçırılmaması gereken bir film.

Komedi ile birleşen bir şantaj hikayesi: Hustlers

Yayın Tarihi: 7 Eylül 2019

7 Eylül 2019 Tür: Komedi, drama, suç

Komedi, drama, suç Yönetmen: Lorene Scafaria

Lorene Scafaria IMDb Puanı: 6.3

6.3 Oyuncular: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles

Wall Street müşterilerinin çok fazla olmaya başladığına karar veren bir grup eski striptizci, bu duruma el atmaya karar veriyor. Jennifer Lopez’in liderliğinde ilerleyen bu grup bir takım şantajlar ile Wall Street’de işleri tersine çevirmeye başlıyor ve sonucunda komedi ile karışık eğlenceli bir macera izleyenleri bekliyor.

Bir katilin bilinçaltında yolculuk: The Cell

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2000

17 Kasım 2000 Tür: Gerilim, Fantastik, Bilimkurgu

Gerilim, Fantastik, Bilimkurgu Yönetmen: Tarsem Singh

Tarsem Singh IMDb Puanı: 6.4

6.4 Oyuncular: Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio, Vince Vaughn

Başkalarının bilinçaltı düşüncelerini okuyabilen psikolog Catherine Deane, bir katilin bilinçaltında neler yattığını öğrenmek ister ve son derece riskli bir göreve atılır. Ancak bu deney daha sonra onun içinde bir tehdit haline gelir.

Bir çılgınlık sonucu verilen kararın tatlı tebessümü: Marry Me

Yayın Tarihi: 11 Şubat 2022

11 Şubat 2022 Tür: Komedi, müzik, romantizm

Komedi, müzik, romantizm Yönetmen: Kat Coiro

Kat Coiro IMDb Puanı: 6.1

6.1 Oyuncular: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Harper Dill

Marry Me, süperstar olsanız bile hayatın bazen yüzünüze gülmeyeceğini anlatıyor. Pop yıldızı olan Kat Valdez ve popüler müziğe ilham veren Bastian evlenmek üzeredir. Fakat Kat konserlerinden birinde Bastian’ın onu aldattığını öğrenir. Dünyası başına yıkılması bir kenara, bu olayların gerçekleştiği esnada elindeki pankartta “benimle evlen” yazan bir hayranı ile karşı karşıya gelir. Gerisini az çok tahmin edebilirsiniz. Anlık bir çılgınlık ile verilen karar ve bunun sonucunda arı arkası kesilmeyen olaylar zinciri.

Yanlış bir kariyer planlaması sonucu açılan bir kapı: Second Act

Yayın Tarihi: 6 Aralık 2018

6 Aralık 2018 Tür: Komedi, drama, romantizm

Komedi, drama, romantizm Yönetmen: Peter Segal

Peter Segal IMDb Puanı: 5.8

5.8 Oyuncular: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini

Büyük bir alışveriş merkezinde çalışmakta olan Maya 40 yaşına basmıştır. Hayatının bu döneminde geriye dönüp baktığında kariyerinin pek iç açıcı olmadığını farkeden Maya yitip giden hayallerinin ağırlığını yaşamaktadır. Tamda bu anda bambaşka bir adım atıp hayatını değiştirmeye karar verir. Bu oldukça riskli bir hamledir fakat Maya önündeki tek engelin kendisi olduğunun da farkına varır.

Ayakta duran bir kadının mücadelesi: Enough

Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2002

21 Mayıs 2002 Tür: Suç, gerilim, drama

Suç, gerilim, drama Yönetmen: Michael Apted

Michael Apted IMDb Puanı: 5.7

5.7 Oyuncular: Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen

Hayatınızın erkeği veya kadını olarak gördüğünüz bir insan tahminlerinizin de ötesinde bambaşka biri olsaydı ne yapardınız? Sanırım hepinizin aklına Slim’inki gibi bir fikir gelmez. Çünkü Mitch bambaşka biri olmakla kalmıyor aynı zamanda kötü huylu ve tacizci bir koca rolünü başarıyla üstleniyor. Buna karşılık kendini savaş konusunda eğitmeye başlayan Slim, ayakları üzerinde durmaya ve hayatını geri kazanmaya kararlıdır.

Kelimenin tam tabiriyle kaynana kabusu: Monster in Law

Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2005

13 Mayıs 2005 Tür: Komedi, romantizm

Komedi, romantizm Yönetmen: Robert Luketic

Robert Luketic IMDb Puanı: 5.5

5.5 Oyuncular: Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda

Birçok kızın hayali olan beyaz atlı prensini bulduğunu düşünen Charlotte, tam bu esnada kaynana kabusu ile baş başa kalmıştır. Oğlunu kaybetme korkusuna sahip bir annenin rolünü çok güzel yansıtan kaynanamız, dünyanın en kötü kayınvalidesi rolünü üstlenip müstakbel gelinini oğlundan ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. İşin sonucunda ise durum tamamen psikolojik bir savaşa dönüşmüştür.

Zengin oğlan fakir kız romantizmi: Maid in Manhattan

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2002

13 Aralık 2002 Tür: Komedi, drama, romantizm

Komedi, drama, romantizm Yönetmen: Wayne Wang

Wayne Wang IMDb Puanı: 5.3

5.3 Oyuncular: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson

New York’un en ünlü otellerinden birinde temizlikçi olarak çalışan Marisa’nın oğlunun geçimini sağlayan yalnız bir kadındır. Temizlik yaptığı günlerden birinde yakın bir arkadaşının üzerine müşterilerden birinin kıyafetini deneyen Marisa, bu esnada ünlü politikacı Christopher ile karşılaşır. Christopher, Marisa’yı otelde bir müşteri zanneder ve sonrasında klasik bir zengin oğlan fakir kız ikilemini içeren bir aşk hikayesi doğmaya başlar.

Beyaz atlı prensini arayan bir kadın: The Backup Plan

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2010

23 Nisan 2010 Tür: Komedi, romantizm

Komedi, romantizm Yönetmen: Alan Poul

Alan Poul IMDb Puanı: 5.3

5.3 Oyuncular: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Michaela Watkins

Uzun zamandır evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyen Zoe, bitmek bilmeyen bekleyişlerine son vermek istemektedir. Bu esnada Stan ile tanışan Zoe, Stan’in güçlü bir baba figürü olabileceğini düşünür fakat hamile olduğu gerçeğini Stan’den kesinlike saklaması gerekmektedir. İlişkideki ilerleyiş şeklini çok yanlış anlayan Zoe aşık ol, evlen ve çocuk yap üçlemesinin yerlerini değiştiriyor ve bunun sonucunda klasik romantik komedi izleyenleri bekliyor.

Asla evliliğini düzenlediğiniz damada aşık olmayın: The Wedding Planner

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2001

26 Ocak 2001 Tür: Komedi, romantizm

Komedi, romantizm Yönetmen: Adam Shankman

Adam Shankman IMDb Puanı: 5.3

5.3 Oyuncular: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras

Evlilik düzenlemesini meslek haline getirmiş birinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri, evliliğini düzenlediği damada aşık olmak olabilir. San Fransico’nun en ünlü evlilik düzenleyicisi olan Mary yukarıda bahsi geçen hatayı ilk elden gerçekleştirir. Bu işin sonucunda olayların içinden en az zayiat ile kurtulmaya çalışan Mary’i oldukça çetrefilli bir yol beklemektedir.