Günümüzde hemen hemen her sistemde bulunan VLC Media Player’ın bugünlere gelebileceğini muhtemelen kimse tahmin edemezdi çünkü yalnızca bir üniversite projesiydi.

2000’li yılların başında bir çocukluk geçirdiyseniz bilgisayarınıza bir DVD yerleştirdiğinizi ve VLC Media Player’ı kullanarak saatlerce keyifli vakit geçirdiğinizi ya da dönemin popüler şarkılarının yer aldığı DVD’yi açıp konser verdiğinizi hatırlayarak nostalji dünyasında bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

“O dönemlerde VLC Media Player olmasaydı nasıl eğlenirdik acaba?” diye düşünüyorsunuzdur. Hazırsanız hayatımızı bu denli etkileyen VLC Media Player’ın hiç tahmin edemeyeceğiniz tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım.

VLC Media Player fikri, bir grup öğrenci tarafından ortaya çıkmıştı.

Yıl 1996’ydı ve École Centrale Paris'teki bir grup öğrenci, bir projeye başlamıştı. Bu proje, sadece bir akış sunucusu olarak düşünülen "Network 2000" adını taşıyordu ancak zamanla, daha büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşıldı.

Bahsi geçen öğrenciler, multimedya dosyalarını oynatmak için basit ama etkili bir çözüm arıyorlardı. Bu arayış onları, VLC Media Player'ın temellerini atmaya yönlendirdi. Projenin adı "VideoLAN Projesi” olarak yeniden düzenlendi.

Öğrenciler, Fransız bir yazılımcıyla anlaşma yaptılar.

Çeşitli formatları oynatabilen bir medya oynatıcısı yaratan öğrenciler, başka bir yazılımcıyla anlaştılar ve proje hayata geçti. Başlangıçta yalnızca üniversitedeki öğrenciler tarafından kullanılabilen medya oynatıcısı, 2001 yılında açık kaynak olarak test edildi. Hollandalı bir geliştiricinin bunu, macOS ile kullanması anında büyük ilgi gördü ve ardından Apple ile Windows da aynı şeyi yaptı.

2000'lerin ortalarına gelindiğinde VLC'nin popülaritesi hızla arttı. Çeşitli işletim sistemlerinde kullanılabilir olması, kullanıcıların ilgisini çekti. Windows, macOS, Linux… Hangi platformu kullanıyor olursanız olun, VLC size uygun bir çözüm sunuyordu.

Bugün, VLC Media Player hâlâ milyonlarca insanın güvenle tercih ettiği bir medya oynatıcısı.

Açık kaynak kodlu olması, sürekli güncellenmesine ve topluluk tarafından desteklenmesine olanak tanırken kullanıcı dostu arayüzü ve geniş format desteği de kullanıcıların memnuniyetini sağlıyor. Kısacası VLC'nin hikâyesi, sadece bir medya oynatıcıdan çok daha fazlasını temsil ediyor.

Bonus: Simgesi nereden geliyor?

VLC Media Player’ın simgesi, öğrencilerin üniversitelerinde trafik konilerini toplamak için harcadıkları zamana bir gönderme niteliğinde. Başlangıçta elle çizilmiş olan düşük çözünürlüklü logo, 2005 yılında yeni bir dijital versiyonla Richard Oiesad tarafından tasarlanarak piyasaya sürüldü ve böyle kalmaya devam etti.

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