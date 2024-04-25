NVIDIA CEO'su Jensen Huang, firmanın en önemli müşterilerinden olan OpenAI'a yeni yapay zekâ işlemcisi DGX H200'ü bizzat kendisi götürdü.

NVIDIA'nın son dönemdeki büyümesinde önemli rollerden biri de OpenAI'a ait. OpenAI'ın yapay zekâ çalışmaları için sıkı ilişkiler içerisinde olduğu firma, bu rüzgârın da etkisiyle kazancını katlamayı başarmıştı. İki firmanın sıkı bağlarını temsilen NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yeni yapay zekâ işlemcisi DGX H200'ün ilk örneğini kendisi firmaya götürdü.

OpenAI Başkanı ve Kurucularından Greg Brockman bu jesti yaptığı bir X paylaşımı ile duyurdu. Brockman'ın paylaştığı fotoğrafta OpenAI CEO'su Sam Altman, Jensen Huang ve Greg Brockman birlikte poz verdi.

"Yapay zekâyı, bilgisayarları ve insanlığı ilerletmek için"

"Dünyadaki ilk NVIDIA DGX H200, OpenAI'a Jensen tarafından elleriyle teslim edildi ve "yapay zekâyı, bilgisayarları ve insanığı ilerletmeye" adandı."

NVIDIA'nın en son ve en gelişmiş yapay zekâ işlemcisi olan DGX H200, yapay zekâ alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek. NVIDIA bu işlemciyi "dev modeller için dev bellek" diyerek tanıtmıştı. Güncel yapay zekâ modelleri tek sistem üzerinden çalışırken DGX H200, paylaşımlı bellek sunan ilk model olarak 32 Grace Hopper süperçip üzerinde 19,5 TB paylaşımlı bellek ile çalışmaya izin veriyor

Bu teslimat OpenAI için de hâliyle önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Dünyanın en büyük yapay zekâ araştırmacısı konumunda bulunan OpenAI böylece dünyanın en gelişmiş yapay zekâya özel donanımına da sahip hâle gelmiş oluyor.