Son dönemde çok sayıda ilgi çekici açıklamaya imza atan NVIDA CEO'su Jensen Huang, gelecekte insansı robotların oldukça sıradan hâle geleceğine inanıyor.

Yapay zekâ atılımının en çok faydasını gören firmalardan olan NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang, yakın zamanda verdiği bir röportajda insansı robotların yakın zamanda oldukça sıradan hâle gelmesini beklediğini açıkladı. Huang'a göre bu durum pek çok sektörde devrim niteliğinde olacak.

Huang'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise bu robotların oldukça ucuz olacaklarıydı. NVIDIA CEO'suna göre insansı robotların fiyatları ucuz otomobillerin fiyatları ile yakın olacak. Böylelikle daha geniş kitlelerin bu robotlara erişimi mümkün hâle gelecek. Bu durum da beraberinde tehlikeli, tekrar eden ya da sıkıcı işlerin robotlar tarafından yapılmasını sağlayacak.

NVIDIA robotlara yatırım yapıyor

Huang'ın vizyonuna uygun olarak NVIDIA şu anda insansı robotlar için temel model olması beklenen Project GR00T üzerinde çalışıyor. Ayrıca insansı robotlar için geliştirilmiş Jetson Thor bilgisayar sisteminde de NVIDIA imzası bulunuyor. Teknoloji devinin 1X Technologies, Agility Robotics ve Boston Dynamics gibi girişimlerle de iş birliği bulunuyor. Isaac platformu da geliştirilmeye devam ediyor.

Bu teknolojiden büyük beklentileri olan tek firma ya da tek isim de Huang değil. Elon Musk da daha önce Optimus adlı insansı robot projesine işaret etmiş ve firmanın, fiyatı 25 ile 30 bin dolar bandında olacak modeller üreteceğine dikkat çekmişti. Bu modellerin fiyatlarının da zamanla düşeceği ifade ediliyordu.

Huang'ın vizyonu teknik anlamda çok uzak bir hayal değil ancak bu durumun işsizlik gibi alanlardaki etkisi nedeniyle robotların adaptasyonu zaman alabilir.