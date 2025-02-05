Nintendo, bugüne kadar kaç Switch satıldığını açıkladı. Switch, şu anda dünyanın en iyi satan konsolu konumunu koruyor. Tarihte en çok satanlar arasında ise 3'üncü sırada.

Nintendo, yakın zamanda duyurduğu yeni Switch 2 konsolunu piyasaya sürmeye hazırlanırken hâlihazırda satışta olan Switch’in satış rakamlarını paylaştı. Yapılan açıklamalarda, 2017’den beri hayatımızda olan Nintendo Switch’in önemli bir eşiği geride bıraktığı görüldü.

Nintendo Switch, ülkemizde o kadar popüler olmasa da dünya çapında inanılmaz satan bir ürün. Şirketin açıklaması da bunu bir kez daha gösteriyor.

Nintendo Switch satışları 150 milyonun üzerine çıktı

Açıklamalara göre bugüne kadar yapılan Nintendo Switch satışları, 150 milyon 86 bin civarlarına çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak son çeyrekteki satışlar, bu eşiğin geride bırakılmasına rağmen Nintendo’nun beklentilerinin altında kaldı. Tabii ki yine de satışların hâlâ çok iyi olduğunu belirtebiliriz.

Nintendo Switch, tarihin en çok satan konsolları arasında. İlk sırada 160 milyon satışla PS2, ikinci sırada ise 154 milyon ile Nintendo DS yer alıyor. Switch ise 150,86 milyon ile üçte bulunuyor. İlerleyen zamanlarda birinci sıraya yerleşip yerleşmeyeceği merak konusu.

Bunlardan da anlayabileceğiniz gibi Switch, şu anda piyasada olan konsollar arasında zirvede ve PlayStation 5 gibi yeni nesil cihazlarla karşılaştırılamayacak seviyede. Öyle ki PS5 şu ana kadar 65 milyon satarken Xbox Series X/S 28 milyon civarı sattı.

Nintendo’nun Switch 2’yi nisan ayı gibi tüm detaylarıyla tanıtmasını bekliyoruz. Satışa sunulmasının ise sonraki aylarda olabileceği konuşuluyor. Switch 2’nin nasıl satacağı, yeni oyunlar eklenmeye devam edecek orijinal Switch’in satışlarının nasıl etkileneceği merak konusu.