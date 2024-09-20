Teknolojinin hayatımıza daha fazla entegre olmasıyla, radyasyon konusundaki endişelerimiz de arttı. Telefonlar, televizyonlar, elektronik cihazlar bu endişelerimizi de her geçen gün artırıyor.

Özellikle bu durumla ilgili hepimizin duyduğu bir inanış da var: “Kaktüs, radyasyonu engelliyor.”

Sahiden de bilgisayarın, televizyonun kenarına koyulan kaktüs, radyasyonu engelliyor mu yoksa bu bir şehir efsanesi mi?

Aslında her şey radyasyon yayıyor.

Radyasyon, bir kaynaktan başka bir kaynağa elektromanyetik dalgaların aktarımı olarak tanımlanabilir. Bu enerji salınımı, nükleer patlamalardan basit elektronik cihazlara kadar birçok yerde görülebilir. Önemli olan, bu enerjinin miktarı ve çeşididir.

Radyasyon, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan olarak iki sınıfa ayrılıyor. İyonlaştırıcı radyasyon, X-ray gibi cihazlardan geliyor ve bu tür radyasyonlar insan sağlığına doğrudan zarar verebiliyor. Diğer yandan, bilgisayar, telefon ve mikrodalga fırın gibi günlük kullandığımız cihazlar iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayıyor ve bunların insan sağlığına doğrudan zararı bulunmuyor.

Bu düşük seviyede elektromanyetik dalgalar, zararlı etkiler oluşturacak düzeyde değil.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiğine göre, elektronik cihazların yaydığı radyasyonun zararlı olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Uzmanlara göre, elektronik cihazlarda radyasyon için belirlenmiş limit değerler var ve bu limitlerin aşılması da sağlık açısından risk oluşturmuyor. Tabii yine de olası etkiler minimum olsa bile önlem almakta fayda var.

Peki ya kaktüsler radyasyonu gerçekten de engelliyor mu?

Bu iddiayla ilgili elimizde net bir kanıt yok ancak NASA’nın bu konuda araştırmalar yaptığını söylemek gerek. Kaktüslerin radyasyonu engellediğine dair ortaya çıkan bu iddia, 1980’lerde İsviçre’de bir enstitüde yapılan bilimsel olmayan bir gözleme dayanıyor.

Bu gözleme göre, bilgisayar başında uzun zaman geçiren kişilerin yanına kaktüs koyduklarında yorgunluk ve baş ağrısı gibi sorunlar azalıyordu.

Kaktüslerin içindeki su miktarı, radyasyon emme yeteneğini artırabilir. Ancak kaktüslerin radyasyon emme kapasitesinin diğer nesnelerden farkı olmadığı aşikâr. Uzmanlar, elektronik cihazların yanında duran kaktüsün radyasyonu engellemek gibi bir işlevi olmadığını söylüyor. Yani bu durum, gördüğümüz gibi şehir efsanesiymiş.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: