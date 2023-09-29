Geçtiğimiz günlerde Fransa, iPhone 12’lerin satışlarını ‘yüksek radyasyon yayması’ sebebiyle durdurmuştu. Başta bu iddiaya karşı çıkan Apple daha sonra, bir güncellemeyle bu sorunun çözülebileceğini söyledi. Hâl böyle olunca kullanıcılar da her daim ellerinde olan telefonlardan endişe duymaya başladı. Biz de bu içeriğimizde telefonunuzun radyasyon saçma seviyesini nasıl öğrenebileceğinizden bahsedeceğiz.

Apple’ın, radyasyonu standartlara uygun hâle getirmesi için yapacağı güncellemeyle ilgili bir gelişme olmamasının yanı sıra iPhone 12 kullananlar başta olmak üzere birçok telefon kullanıcısı kendi telefonuyla ilgili tereddüt etmeye başladı tabii.

Bu içeriği okuduktan sonra ise kendi cihazınızın radyasyon değerini ölçüp ya rahat bir nefes alacaksınız ya da endişeleriniz daha da artacak...

Cep telefonlarımız olmadan bir hayat düşünmek artık imkânsız.

Öğrenmek istediğimiz her şeye tek tıkla erişebildiğimiz, iletişime geçmek istediğimiz herkese bir mesaj veya telefonla ulaşabildiğimiz, günlük işlerimizi kolayca halledebildiğimiz, tüketim zevklerimizi tatmin edebildiğimiz telefonlar olmadan yaşamımızı sürdürme düşüncesi bile korkutucu gelebiliyor.

Günümüzde, sağladığı birçok avantajın yanında elbette dezavantajları da var. En basitinden, içeriğimizin de konusu olan radyasyon maruziyeti. Peki bu radyasyon seviyesi bize ciddi bir endişeye kapılmamıza sebebiyet verecek kadar zararlı mı gerçekten?

Telefonlarımızın yaydığı radyasyon, bir tür ‘iyonlaştırıcı olmayan’ radyasyon.

İyonlaştırıcı radyasyonlar; kızılötesi, gama ve X ışınları tarafından yayılıp DNA’nın yapısını değiştirmeye sebep olabiliyor.

Ancak telefonlarımızda bulunan radyasyon, radyo frekanslarından yayılıyor ve bu da iyonlaştırıcı içermiyor. Yani doğrudan DNA hücrelerine zarar verip kansere sebep olacak kadar enerji taşımıyor. Tabii bu, ileride araştırmalar artıp FM radyo dalgalarının da neden olduğu hasarları görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

Şirketler, telefonların yaydığı radyasyon değerini açıklamak zorunda.

SAR (Specific Absorption Rate) değeri, telefon kullanırken ne kadar radyofrekansa maruz kaldığımızı hesaplamak için kullanılıyor ve bu değer; telefondan telefona, modelden modele değişiklik gösteriyor.

Burada, telefon üreticilerine de rol düşüyor. Markalar, hem küresel radyasyon standartlarına (ideal değer: 1.60 W/kg- 2.0 W/kg) uygun telefonlar üretmeli hem de SAR değerlerini açıklamalı.

Peki telefonumuzun SAR değerini nasıl öğrenebiliriz?

İlk olarak şunu belirtmekte fayda var: SAR, telefonunuz maksimum güçte çalışırken yaydığı radyasyonu ölçer. Yani cebinizdeyken veya onu kullanmıyorken aynı oranda radyasyon yaymaz.

Telefonunuzun SAR değerini şu şekilde öğrenebilirsiniz:

1: Bu linkteki siteye gidin.

2: Arama kısmına telefonunuzun markasını ve modelini yazın.

3: Açılan sayfadaki özellikler kısmında MISC bölümünü bulduğunuzda SAR ve SAR EU satırlarıyla karşılaşacaksınız.

Bu ifadeler ne anlama geliyor?

SAR satırı: ABD hükûmetinin Federal İletişim Komisyonu tarafınca belirlenmiş SAR değeri.

SAR EU: AB Konseyi tarafından belirlenmiş SAR değeri.

Head: Telefonunuzun baş bölgenize yaydığı radyasyon oranı.

Body: Telefonunuzun vücudunuza yaydığı radyasyon oranı.

Kullanabileceğiniz diğer yöntemler:

Telefonunuzun kullanım kılavuzundan veya ayarlar kısmından da SAR değerinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca arama kısmından *#07# numarasını tuşlayabilirsiniz.

Telefondan çıkan radyasyonlar ne gibi zararlara yol açabilir?

Ulusal Kanser Enstitüsünün belirttiğine göre şimdilik, ulusal standartlara göre üretilen telefonların yaydığı radyasyonun doğrudan kanser yaptığına veya insan vücuduna ciddi zararlar verdiğine yönelik bir kanıt yok.