Havalar ısındı, tatil zamanı yaklaştı. Bir otel yerine doğayla iç içe bir tatil yapmak için sırtınıza çantanızı aldınız ve kamp yapmaya karar verdiniz ama kamp ateşi nasıl yakılır biliyor musunuz? Yemek pişirmek ve akşamları ısınmak için gerekli olan kamp ateşi nasıl yakılır gelin yakından bakalım ve en güvenli ateş yakma yöntemlerini görelim.

Bu sene herkes için epey zor geçti ve kısa da olsa bir tatil herkesin hakkı. Otel fiyatları malum ama neden illa bir otelde tatil yapmak zorundasınız ki? Alın çantaları sırtınıza ve doğanın kalbinde kamp yapın. Fakat kamp yapmak filmlerde gördüğümüz kadar kolay bir iş değil. Yemek pişirmek, su kaynatmak, diğer canlıları kamp alanından uzak tutmak ve belki de en önemlisi akşamları ısınarak güzel bir ambiyans yaratmak için kamp ateşi yakmanız gerekir.

Eğer daha önce böyle bir deneyiminiz olmadıysa kamp ateşi nasıl yakılır bilmiyor olabilirsiniz. Endişe etmeyin, kamp ateş yakma konusu uzmanlık gerektiren bir iştir ve herkesin hakim olması beklenmez. Ancak yakarken de bir o kadar dikkatli olunması gerekir. Bu nedenle bazı temel adımları bilmeniz gerekiyor. Kamp ateşi nasıl yakılır gelin yakından bakalım ve en güvenli ateş yakma yöntemlerini görelim.

Kamp ateşi nasıl yakılır?

Adım #1: Kamp ateşi için özel bir çember oluşturun:

Kamp ateşi yakmanın ilk koşulu olarak o bölgenin ateş yakmaya uygun olduğundan emin olmalısınız. Kamp yapmak için özel bir alandaysanız buradaki yetkililerden bilgi alabilirsiniz. Özel bir kamp alanında değilseniz bölgeyi internet üzerinden araştırarak ateş yakmaya uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Çünkü bazı bölgelerde, özellikle yaz aylarında ateş yakmak son derece tehlikeli olduğu için yasaktır.

Kamp yaptığınız alanda daha önce ateş yakıldıysa hazır ateş çemberleri bulabilirsiniz ya da yetkililer tarafından hazırlanmış özel alanlar olabilir. Eğer böyle bir şey yoksa kısa sürede kendi çemberinizi oluşturmak için yapraksız kuru bir alanda hafif bir çukur kazın. Çukurun etrafını büyük taşlarla çevirin. İşte kamp ateşi yakmak için gerekli kamp çemberiniz hazır. Bu taşların diziliminin tam bir duvar gibi olmasına gerek yok. Ateşin hava alması için aralarında biraz boşluk olması da son derece önemli.

Kamp çemberini oluşturduğunuz yani ateş yakacağınız yerin çadırlara yakın olmadığından emin olun. Aynı şekilde ağaçlardan ve özellikle çalılardan uzak bir alan olmalı. Taş çember ateşi kontrol altında tutacaktır ancak ufak bir rüzgar bile alevin yönünü hızla değiştireceği için tutuşma ihtimali olan nesnelerden uzakta olmasına dikkat etmelisiniz.

Adım #2: Odun ve benzeri yakacak malzemeleri toplayın:

Kamp ateşi için yakacak toplarken ilk kural; asla ama asla canlı ağaçları kesmeyin ve ağaç kuru bile görünse asla dallarını koparmayın. Kuru bir ağaç gözünüze önemsiz görünebilir ancak ormanların kendine özel bir sistemi var. Önemsiz gibi görünen kuru dallar bile kuşlara ve benzeri canlılara yuva olabilir. Bu nedenle asla onlara dokunmayın.

Kamp ateşi yakmak için üç temel yakacak tipine ihtiyacınız var; kav, çıra ve yakacak odun. Kav için küçük dallar, kuru yapraklar ve kuru iğne yapraklar kullanabilirsiniz. Çıra için işaret parmağınız kalınlığında ince uzun çubuklar kullanabilirsiniz. Odun için kamp ateşinizin ne kadar süre yanmasını istiyorsanız o kalınlıkta odunlar kullanmalısınız.

Kampçılara özel bir alanda bulunuyorsanız bu tür yakacakları orada bulamayabilirsiniz. Bu nedenle yanınızda getirmeniz ya da oradan satın almanız gerekebilir. Ancak özel bir kamp alanında değilseniz etrafta bol bol yakacak malzeme bulmanız mümkün. Yine de kav ve çıra gibi temel yakacakları işinizi garantiye almak için önceden temin etmeyi düşünebilirsiniz.

Adım #3: Odunları kamp ateşi için uygun bir şekilde dizin:

Ateş çemberini oluşturup yakacak malzemeleri de toplandıktan sonra bunları üst üste yığarak ateş yakmak pek de mümkün değil. Dediğimiz gibi, ateş yakmak ustalık gerektirir. Kavın, çıranın ve odunların doğru bir sırayla, hava alacak şekilde ve güvenli yöntemlerle dizilmesi gerekir. Odunları koni, kabin ya da pramit şeklinde dizebilirsiniz.

Koni şekli için kavı ve çıraları ortaya yığın. Bunların etrafına odunları üst noktada birleşecekleri bir çadır şeklinde dizin. Kav ve çıralar alev aldığı zaman odunlar da yavaş yavaş yanmaya başlayacaktır. İyice alev aldıktan sonra büyük kütükler varsa üzerine koyabilirsiniz.

Kabin şekli için yine kavı ve çıraları ortaya yığın. Bunların üstüne odunları yatay şekilde ama aralarında birer odun boşluğu kalacak şekilde dizin. Bu sıranın üstüne dikey şekilde ve yine aralarında birer odun boşluk kalacak şekilde bir sıra daha odun dizin. Bu şekilde iki sıra daha dizin. Boşlukları odun genişliğine göre ayarlayabilirsiniz.

Pramit şekli için en alta yatay olarak en büyük odun ve kütükleri dizin. Üstüne dikey olarak daha küçük odunları dikey olarak dizin. Bu şekilde yukarıya doğru küçüle küçüle bir pramit şekli oluşturun ve en üstüne kavı ve çıraları yığın. Bu yığını yukarıdan yaktığınız zaman yavaş yavaş aşağı doğru alevin ilerdiğini göreceksiniz.

Adım #4: Ateş yakın:

Elbette günümüzde artık sayısız ateş yakma aracı var, bu nedenle zorlu yöntemler kullanmak yerine yanınızda her zaman birkaç kibrit ve çakmak bulundurun. Dizdiğiniz odun sırasındaki kavı ve çıraları kibrit ya da çakmak kullanarak yakın. Kontrollü bir şekilde ateşin yayılmasını izleyin. Uzun bir odunla ateşi kontrol altında tutmak için düzenlemeler yapabilirsiniz.

Adım #5: Kamp ateşini söndürün:

Ateşinizi yaktınız, kampınızı yaptınız ve sıra oradan ayrılmaya geldi. Sönmüş görünse bile ateşi kendi halinde bırakmayın. Kamp ateşinin üstüne bol bol su dökerek söndürün. Kamp ateşinden geriye kalan alana elinizi rahatça değebileceğiniz kadar soğuk olana kadar su dökmelisiniz. Bazı bölgelerde ateşi toprakla söndürmek önerilmiyor. Bölge hakkında özel bir araştırma yaparak bunu öğrenebilirsiniz.

Adım #6: Kamp ateşini yaktığınız alanı temizleyin:

Kamp ateşini söndürseniz bile ister istemez geride bazı izler kalacaktır. Özellikle ateşin içine tamamen yok olmayan bazı şeyleri eğlence olsun diye attıysanız mutlaka geride iz kalır. Yalnızca odun yaktıysanız bile bazıları büyük parçalar halinde kalabilir ve bunlar, bir orman yangınında yakacak görevi görebilir. Bu nedenle kamp ateşi yaktığınız alanı güzelce temizlemeyi ve artık nesneleri çöpe atmayı ihmal etmeyin.

Yemek pişirmek, geceleri ısınmak ya da keyifli bir ambiyans yaratmak için kamp ateşi nasıl yakılır sorusunu yanıtlayarak kamp ateşi yakmak için uygulayabileceğiniz en güvenli yöntemlerden bahsettik. Tabii ki deneyimli olsanız bile kamp ateşi yakarken ve söndürürken son derece dikkatli olmanız gerektiğini tekrar hatırlatalım. En önemli nokta, ateşin söndüğünden emin olmalı ve etrafa sıçramamasını sağlamalıyız. Bununla birlikte dikkat etmemiz gereken diğer noktalar da şunlar: