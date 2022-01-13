İddia: Bankadan Çekilen Kredi 1 Hafta Hesapta Tutulacak

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre kamu bankaları, müşterilerine yönelik tartışma yaratacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama kapsamında müşteriler, çektikleri kredileri 1 hafta boyunca hesaplarında tutmak zorunda olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kamu ve özel bankalardan çekilen kredilerin döviz, altın ve kripto para gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırılmasının önüne geçebilmek için yeni bir harekete imza atmıştı. Bu kapsamda kredi çekecek tüketicilere, krediyi bu tür amaçlar için kullanmayacaklarına dair taahhütname imzalandırılmaya başlandı.

Türkiye’deki bankacılık sektörü için yürürlüğe giren son derece önemli bu uygulamanın ardından bugün, sektörden yeni ve çarpıcı bir iddia daha geldi. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Halkbank Eski Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu, kamu bankalarında yürürlüğe giren yeni bir zorunluluğu paylaştı.

Kamu bankalarından kredi çekecekleri ilgilendiren o iddia:

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kamu bankalarında kredi kullanan müşteriler için kullandıkları kredileri vadesiz mevduat hesabında bir hafta tutma zorunluluğu uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Bu uygulama hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kamu bankalarından kredi kullanan müşterilere yönelik getirilen bu kısıtlamanın amacı da net bir şekilde bilinmiyor. Bu uygulamanın yürürlüğe girdiği söylenen bankalar olan kamu bankaları arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası bulunuyor.