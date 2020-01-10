Yeni bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları, haftalar süren kanser tedavisini bir saniyede tedavi edebilecek bir yöntem geliştirdiler. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu yöntemi hastalar üzerinde kullanabilmek için daha pek çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kanser, mücadele etmesi zor bir hastalık ve bu nedenle tıp dünyasının büyük bir bölümü, etkili bir kanser tedavi yöntemi keşfetmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Pensilvanya Üniversitesi Abramson Onkoloji Merkezi’nden bilim insanları, konuyla ilgili yeni çalışmalarında tüm tedavi sürecinin bir saniyeden daha az sürdüğü proton radyasyon tedavisi yönteminin etkinliğini doğruladı.

Merkezin yürütmüş olduğu karşılaştırmalı çalışma, flaş tedavisinin foton radyasyon terapisine kıyasla yan etki riskini yaklaşık üçte iki oranında azalttığı sonucuna ulaştı. Daha da önemlisi yan etki riski azalmasına rağmen iki ayrı tedavi yöntemi uygulanan hastaların iyileşme oranları neredeyse aynı oldu. Bilim insanlarına göre protonlar, elektronlara göre daha büyük kütleli ve enine saçılımları daha küçük olduğundan bu da radyasyon ışınının tümör üzerinde daha hassas bir şekilde odaklanmasını ve komşu dokulara daha az zarar vermesini sağlıyor.

Haftalar süren kanser tedavileri, bir saniyede tamamlanacak

Söz konusu çalışmanın en önemli noktalarından biri ise, birkaç hafta süren kanser tedavisini yalnızca bir saniyede gerçekleştirebiliyor olması. Kanser hastaları için zamanın fazlasıyla değerli olduğunu düşünürsek bu inanılmaz bir gelişme. Söz konusu çalışma, geleneksel bir radyoterapi ünitesinde flaş radyasyon üretmek için elektron yerine proton kullanmanın sonuçlarını gösteren ilk araştırma. Sonuçlar ise proton radyasyonunun etkili kanser tedavisi için uygulanmasının bugün özel ekipmanların oluşturulmasını beklemeden mümkün olduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre söz konusu çalışmayı gerçekleştirmek kolay olmadı. Özellikle radyasyon dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için özel sensörler geliştirmek zorunda kaldıklarını açıklayan bilim insanları, standart dedektörlerin yüksek radyasyon dozları ve ultra yüksek parçacık hızları nedeniyle hızla doyduğunu belirttiler. Bilim insanları, ekipmanın daha fazla optimizasyonunun klinik denemeler yapmak ve Flash terapi yönteminin daha geniş bir tıbbi uygulamada kullanılmasına izin vereceğine inanıyor.