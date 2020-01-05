Karakter Özelleştirme Konusunda En Başarılı 10 MMORPG Oyun

Pek çok başarılı örneğe sahip olan MMORPG türündeki oyunlarda oyuncuların en çok önem verdiği şeylerden birisi, oyundaki karakterlerini canlarının istediği gibi özelleştirebilmektir. Bazı oyunlar bu özelleştirme konusunda rakiplerinden fersah fersah önde bulunuyor.

MMORPG oyunları dünyanın en popüler oyun türlerinden birisi. Oyuncular başka oyuncularla birlikte devasa oyunlarda maceralara atılıyor, bazen beraber mücadele edip bazen birbirlerine meydan okuyorlar. Bu dünyada da kendilerini temsil etmesi için özelleştirilmiş karakterler oluşturuyorlar.

Peki şimdiye kadar karakter oluşturma konusunda en çok serbestlik tanıyan oyunlar hangileri? Hangi oyunlarda canımızın istediği kadar karizmatik ya da havalı avatarlar oluşturup dünya üzerinde gezinebiliyoruz?

10- City of Heroes

Bu oyun artık ölü ancak oyunun hatıraları hâlâ taze. Oyunda istediğimiz süper kahramanı ya da süper kötüyü oluşturabiliyorduk. Seçeneklerimiz neredeyse sonsuzdu. Hem karakter güçlerimizi hem de kıyafetlerini isteğimize göre belirleyebiliyorduk.

9- Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, isminde Final olan bir oyun serisi için oldukça çok sayıda ve oldukça farklı türde oyun içeren bir seriden geliyor. İlk çıkışında çok olumlu karşılanmayan oyun daha sonra bir daha elden geçmiş ve 16 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı.

Oyunda pek çok ırktan, pek çok farklı kozmetiği ve kıyafeti kullanarak karakter oluşturabiliyoruz.

8- Blade & Soul

Bu oyun genel olarak Çin ve Kore kültürüne dayanıyor. Oynanabilir dört ırk var ve bu ırklar Çin burçlarından ilham alınarak tasarlandı. Oyunun dövüş sistemi de oldukça kendine has ve oyuncuların kombo yaparak dövüşmesini gerektiriyor.

7- Black Desert Online

Black Desert Online yeni bit oyun değil ve oyunu eşsiz kılan şey dövüş şekli. Bu yüzden oyun hâlâ çok sayıda oyuncu bulabiliyor. Oyunun karakter oluşturma ekranı da oldukça özel ve çok fazla alternatif içeriyor.

6- Warframe

Warframe, hemen her anlamda farklı bir oyun. Aslında PS4 için geliştirilen oyunda ilk başta çok eleştirilse de sonradan popüler hale geldi. Oyunda temel olarak biyo sentetik olarak geliştirilmiş olan bir uzay ninjayız.

Warframe’de kendi Frame’imizi düzenleyemiyoruz ancak geride kalan neredeyse her şeyi kendimiz seçebiliyoruz. Silahlar, eklentiler, evcil hayvanlar, aklınıza ne gelirse özelleştirilebiliyor.

5- Guild Wars 2

Guild Wars 2 de oldukça uzun süredir piyasada olan oyunlardan bir başkası. Oyunun karakter geliştirme ekranında karakterimizin geçmişini, amaçlarını ve kişilik özelliklerini de seçiyoruz. Karakter görünüşü ayrı ama kişilik oluşturma konusunda Guild Wars 2 zirvenin üst kısımlarında yer alıyor.

4- Phantasy Star Online 2

Bu oyun aslında 2003 yılında çıktı ve o günden beri Japonya’da popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Aksiyona dayalı oynanış tarzı ve ilgi çekici karakter yaratma ekranıyla zamanının ötesindeydi. Teknik olarak istediğiniz anime karakterini oluşturabiliyorsunuz.

3- Wildstar

Eski Blizzard çalışanları tarafından üretilen bu MMO, 2018 yılından sonra hayatına devam etmedi. Kendine has bir yapısı olan oyun MOBA’lardaki gibi yeteneklerin yönlendirilmesini sağlayan bir mekaniğe sahipti. Oyundaki kişiselleştirilebilirlik de üst düzeydeydi. Oyuncular istediği yere ev yapabiliyor, oyunu mekaniklerine varıncaya kadar değiştirebiliyorlardı. Ne yazık ki bunlar oyunu kurtarmaya yetmedi.

2- Eve Online

No Mans Sky’ın olmak isteyip de olamadığı her şeyi birleştirdiğinizde elinize bu oyun geçiyor diyebiliriz. Bazı oyuncular ordu kurup birbirine saldırıyor, bazıları sessiz sedasız keşif ve kaçakçılık yapıyor. Oyun, evreninin karmaşıklığını büyük bir zenginlikle aktarıyor. Oyun, bunun bir sonucu olarak da çok büyük serbestlik veriyor. Bu serbestliği karakter yaratma ekranında da görüyoruz.

1- World of Warcraft

Hem oynanabilir ırkların sayısının yüksekliği hem de gerek kozmetik gerekse aksesuar, binek ve evcil hayvanları göz önüne aldığımızda oyunun özelleştirme konusunda özel bir yeri olduğunu söylemek mümkün. Oyun 2004’ten beri gelişerek ilerliyor.