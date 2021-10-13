Büyük bir çoğunluğun Penguen dergisiyle tanıdığı ünlü karikatürist Selçuk Erdem, meşhur kutup ayılarından oluşan bir NFT koleksiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu koleksiyonda toplamda tamı tamına 9999 adet NFT yer alacak.

Kripto paraların büyük bir hızla yükselmesi ve artık bazı devletlerin engellemeye çalıştığı, bazılarının ise şaşırtıcı derecede özümsediği bir hale gelmesinin ardından NFT’ler de aynı kaderi paylaşacak gibi görünüyor.

Zira yurt dışında bu sektöre gösterilen ilgiye ek olarak Refik Anadol ve Cem Yılmaz gibi birçok Türk ismin de gelişimini desteklediğini gösterdiği NFT sektörü, akıl almaz sayılarla yapılan satışlara sahne oluyor. Güncel olarak, ülkemizde çoğunluğun Penguen dergisiyle tanıdığı Selçuk Erdem de NFT pazarında ilk satışını yapmaya hazırlanıyor.

9999 adet NFT’den oluşan koleksiyon:

Ünlü karikatürist Selçuk Erdem’in NFT koleksiyonu, 99’u karikatüristin kendisi tarafından elle çizilmiş olmak üzere toplamda 9999 adet NFT’den oluşacak. Koleksiyonun 250 binden fazla muhtemel kombinasyonu olduğu da söylenenler arasında.

Koleksiyonun içeriği kutup ayılarına dayanıyor. Fluffy Polar Bears (Pofuduk Kutup Ayıları) isimli koleksiyon, 25 Ekim'de saat 16:00 itibariyle ön satışa açılacak. Fluffy Polar Bears sitesinde gerçekleşecek olan ön satışların ardından 22:00'da ise ana satış başlamış olacak.

Cem Yılmaz ve Refik Anadol’un NFT koleksiyonları:

Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın da NFT dünyasına girdiğini ve ilk satışlarını gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda NFT eserleri, ünlü komedyene toplamda 190 bin TL getiri sağlamıştı.

Ortaya koyduğu ve adeta görüntü şöleni sunan eserlerle tanıdığımız Refik Anadol’un Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonunun satışı ise milyon dolara gerçekleşmişti. Yurt dışında gerçekleşen diğer satışlarda ise çok daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşıldığını görüyoruz.