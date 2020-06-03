KartRider Rush+, 2 Haftada 10 Milyondan Fazla İndirildi

Nintendo'nun Mario Kart oyunlarından görmeye alışık olduğumuz kart oyunlarına bir yenisi daha eklendi. 2 hafta önce kullanıcılarla buluşan KartRider Rush+ oyunu, şu an 10 milyon indirmeyi geçmiş durumda. 3,57 milyon günlük kullanıcı sayısına sahip oyun, indirme ve anlık oyuncu sayısını arttırmayı hedefliyor.

Nexon’un KartRider Rush+ oyunu, yayınlanmasından bu yana sadece iki hafta geçmesine rağmen indirme sayısında 10 milyonu geçmiş durumda. Google Play Store ve App Store platformlarından indirilen oyun üst sıralara çok hızlı bir şekilde ulaştı.

Birkaç ay önce ön kayıtları açılan oyun, çok fazla katılım alarak iyi bir iş çıkarmıştı. 15 Mayıs tarihinde resmen duyurulan ve indirip oynamak için hazır olan oyun, Nexon’un açıklamalarına göre 10 milyon indirme sayısına ulaştı.

KartRider Rush+, 2 haftada 10 milyon indirme sayısına ulaştı:

Günlük kullanıcı sayısı 3,57 milyon olarak açıklanan oyun, diğer oyunlara fark atıyor. KartRider Rush+ oyunu, Koreli geliştirici Nexon’un bir yarış oyunu. Bu tür oyunları Nintendo platformlarında görmeye alışkınız. Mario Kart benzeri bir oyun olan KartRider Rush+'ta birbirinden farklı karakterlerle yarışabilir ve onları geliştirebilirsiniz.

Takım hâlinde oynanan modunda 4’er kişilik takımlar oluşturup kıyasa mücadele edebilirsiniz. Klasik kart oyunlarıyla oldukça benzer olan KartRider Rush+'ta haritayı birinci bitirmek için savaşıyorsunuz. Yolda çarptığınız kutulardan, rakiplerinizi geriye düşürmek için beceri ve yetenekler kazanabilir, bunları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Özel drift alanlarının bulunduğu haritalarda görevleri doğru bir şekilde yapıp puan bakımından rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz.

KartRider Rush+, Nexon’un son çıkardığı mobil oyun olma özelliği taşıyor. 50’den fazla yarışabileceğiniz pist, 20’den fazla seçebileceğiniz karakter ve hayal edemeyeceğiniz sayıda kişiselleştirilebilir özellik ile birlikte gelen oyun, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük KarRider oyunu.

Nexon, son güncellemeyle birlikte Dino Town, Namsan Tour, The Bridge of Fate adındaki 3 yeni pisti ve Dino Ethen adındaki yeni karakteri getirmiş durumda. Sürekli gelecek olan güncellemelerle bu sayıların artacağını ve Nexon’un kullanıcılarını mutlu etmek için elinden geleni yapacağını ekleyebiliriz.