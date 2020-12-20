Kasım 2020 Döneminde En Fazla Para Basan Oyunlar Belli Oldu

SuperData Research, Kasım 2020 döneminde hangi oyunların en fazla gelir elde ettiğini açıklayan verileri paylaştı. Oyun dünyası, Kasım 2020 döneminde Kasım 2019'a göre ciddi oranda büyüdü.

Oyun dünyası 2020 yılını eve kapanmamızın da yaptığı olumlu etki nedeniyle bir hayli canlı geçirdi. SuperData tarafından yayınlanan Kasım 2020 verileri, 2020 yılının bir önceki yıllara göre nasıl bir önem taşıdığına dikkat çekti. Dijital oyunlar, yalnızca Kasım 2020 döneminde 11,5 milyar dolarlık gelir sağladı.

Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %15 daha fazla. Mobil oyun sektörü Kasım 2019 dönemine göre %9 oranında büyürken PC platformunda bu oran %22 oldu. Konsol platformları %24'lük büyüme yaşasa da rekor seviyede olan Nisan 2020 döneminin gerisine düştü. Tabii bu düşüşte sınırlı sayıdaki stoka sahip PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'in katkısı var.

2020 yılında en fazla gelir elde eden yapımlar:

Oyun dünyasının yaşadığı büyüme göz alıcı durumdayken SuperData, Kasım 2020 döneminde en fazla gelir elde eden yapımları da sıraladı. Yukarıdaki grafiğe göre PC platformunda en fazla gelir elde eden yapımların başını World of Warcraft West çekti. İkinci sıradaysa League of Legends yer aldı.

Call of Duty serisi, son çıkan iki oyunuyla da bu ayın en fazla gelir elde eden yapımları arasında gözüktü. 13 Kasım'da piyasaya sürülen Black Ops Cold War, listenin 6. sırasında kendine yer bulurken Modern Warfare 10. sırada yer aldı. Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla'sı da 8. sırada gözüktü.

Konsol tarafında zirve Call of Duty: Black Ops Cold War'a ait. İkinci sırada NBA 2K21, üçüncü sırada Watch Dogs: Legion ve dördüncü sırada Assassin's Creed Valhalla yer aldı. Mobil taraftaysa liste Free Fire, Pokemon GO, Roblox ve Peacekeeper Elite olarak sıralandı.

Kasım ayında çıkan dev oyunlar ne kadar sattı?

Paylaşılan verilere göre 13 Kasım'da piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops Cold War, kasım ayı boyunca 5,7 milyon dijital kopya sattı. Böylece oyun, serinin rekor satan oyunu Black Ops 4'ten %7 daha fazla satmış oldu.

Ubisoft'un merakla beklenen Assassin's Creed Valhalla oyunuysa 1,7 milyon adet sattı. Oyun, Assassin's Creed Odyssey'in çıkışından daha başarılı bir çıkış yaparak %50 daha fazla satmış oldu.

Sony özel oyunu Spider-Man: Miles Morales ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında 663.000 adet satışa ulaştı. Marvel's Spider-Man, Eylül 2018'deki çıkışında 2,2 milyon satmıştı.

World of Warcraft: Shadowlands'in çıkışı, World of Warcraft'ın 2008 yılından bu yana ilk kez en yüksek aylık geliri elde etti. Oyun, 2010 yılından bu yana da ilk kez oyuncu sayısında rekor kırdı.