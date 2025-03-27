Katlanabilir iPhone'da Kullanılacak Olan Sıvı Metal Menteşe, Titanyumdan İki Kat Güçlü Olacak

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone'un sıvı metal menteşe sayesinde titanyumdan iki kat güçlü olacağı ortaya çıktı.

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için sıvı metal menteşe kullanacağına dair iddialar giderek güçleniyor.

Yeni ortaya çıkan gelişmelere göre ilk katlanabilir iPhone'da yer verilecek olan sıvı metal menteşe, titanyumdan 2,5 kat daha güçlü ve daha dayanıklı olacak.

Sıvı metal menteşeyi bu kadar güçlü kılan şey ne?

Analist Ming-Chi Kuo’nun da aktardığı bu gelişmeye göre iPhone Fold’un ekranında en ufak bir kırışıklık bile bulunmayacak. Menteşede kullanılan sıvı metalin, amorf yapısı sayesinde bükülmelere, deformasyonlara ve çökmeye karşı üstün direnç sunduğu belirtiliyor. Ayrıca bu malzemenin parlaklığıyla paslanmaz çeliğe yakın bir estetik sunduğu da iddia ediliyor.

Apple, yıllardır esnek ekran teknolojileri üzerine çalışıyor ve katlanabilir ekranların en büyük sorunu olan kırışma problemini aşmak için yeni menteşe mekanizmaları geliştiriyor. Sıvı metal kullanımı, bu alanda şirketin aradığı çıkış kapısı olabilir.

Daha önce Apple, 2010 yılında iPhone ve iPad’lerin SIM ejektör araçlarında sıvı metal kullanmıştı ancak iPhone Fold, bu malzemenin cihazın ana bileşenlerinden birinde kullanılacağı ilk büyük Apple ürünü olabilir.