Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u için yeni fiyat tahminleri paylaşıldı. Cihazın 2.300 dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u için yeni bir fiyat tahmini daha geldi. Üstelik bu tahmin, teknoloji tutkunlarının pek de hoşuna gitmeyecek cinsten. Katlanabilir iPhone'la ilgili söylentiler giderek artarken, fiyat konusu da şimdiden cep yakacak gibi görünüyor.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u için yeni bir fiyat tahmini daha ortaya çıktı ve bu tahmin pek iç açıcı değil. Analistlere göre, cihazın başlangıç fiyatı 2.300 dolar civarında olacak. Yani, iPhone 16 Pro Max’in neredeyse iki katı!

Katlanabilir iPhone için yeni fiyat tahmini

Analist Tim Long, Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında piyasaya süreceğini belirtti. Ancak, yüksek fiyat etiketi nedeniyle cihazın satışlarının sınırlı kalacağı ifade edildi. Daha önce analist Ming-Chi Kuo da benzer bir tahminde bulunmuş ve fiyatın 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacağını belirtmişti.

Cihazın teknik özelliklerine dair bazı detaylar da paylaşıldı. Katlanabilir iPhone’un 7.8 inçlik iç ekrana ve 5.5 inçlik dış ekrana sahip olacağı aktarıldı. Cihazda iki arka kamera, bir ön kamera ve Touch ID destekli bir güç düğmesinin yer alacağı belirtildi. Titanyum kasayla geleceği ifade edilen modelin, açıldığında 4.5 mm, katlandığında ise 9 ila 9.5 mm kalınlığında olacağı bildirildi.

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun en erken 2026’nın son çeyreğinde seri üretime alınacağı bildirildi. Ancak fiyat konusunda henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Mevcut tahminlerin yalnızca sektör içindeki kaynakların analizlerine dayandığı ifade edildi.