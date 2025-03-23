Apple'ın uzunca süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone'a dair bekleyenleri heyecanlandıracak yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Apple'ın katlanabilir iPhone modeline dair söylentiler giderek artıyor ve bugün ortaya çıkan yeni gelişmelere göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'da pil ömrüne ve dayanıklılığa önem verecek.

Sızıntılarıyla ünlü Yeux1122’ye göre Apple, katlanabilir iPhone'un pil performansını maksimuma çıkarmak için özel DDI bileşenleri geliştiriyor. Katlanabilir telefonların ince tasarım gereksinimi, genellikle pil kapasitesini olumsuz etkilerken Apple bu soruna yenilikçi çözümler getirmek istiyor.

Apple diğer katlanabilir telefonlardan sıyrılmak istiyor

Bu, Apple’ın pil konusundaki ilk hamlesi değil. Daha önceki raporlar, ekran teknolojisinde yapılan değişikliklerin de pil ömrünü uzatma amacı taşıdığını ortaya koymuştu.

Öte yandan Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin dayanıklılığı artırmak ve ekran menteşesindeki kırışıklığı en aza indirmek için sıvı metal menteşe teknolojisini test ettiğini belirtiyor. Bu teknoloji sayesinde ekran açıldığında daha düz bir yüzeye sahip olacak.

Apple’ın uzun süredir katlanabilir telefon pazarına girmemesi şirketin mükemmeliyetçi yaklaşımıyla ilgili. Şirket üzerinde çalıştığı sorunları istediği kapasitede aşmayı başardığında ilk katlanabilir iPhone'a dair daha somut bir şeyler görmemiz muhtemel. Şu anki tahminler şirketin 2026 yılını hedeflediğini gösteriyor, bu nedenle biraz daha beklememiz gerekecek.