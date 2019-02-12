Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu, 2-3 Mart tarihlerinde Siber Güvenlik Birimimi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi iş birliği ile kapsamlı bir workshop etkinliği düzenliyor.

Etkinlik sırasında sızma testi uzmanlığından adli bilişim mühendisliğine kadar farklı konularda eğitimler gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için dpuyapayzeka.com/siber web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik sırasında verilecek eğitimler şu şekilde:

Sızma Testi Uzmanlığı: Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır. Bu eğitim de Penetrasyon testlerini göreceksiniz.

Temel Linux ve SIEM: SIEM, Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi ya da Güvenlik bilgi ve kayıt yönetimi şeklinde çevrilen, sistemler bütününe verilen genel ad. Ayrıca bu eğitim de Linux 101 komutlarını göreceksiniz.

Reverse Engineering: Reverse Engineering (RE), "Tersine Mühendislik" olarak çevirebileceğimiz, yazılımsal ve donanımsal farklı teknolojilerin nasıl çalıştığının keşfedilmesi işlemidir. Bu eğitim de RE yollarını öğreneceksiniz.

Malware Analizi: Malware, MALicious SoftWARE (kötü niyetli yazılım) kelimelerinden türetilmiş bir sözcüktür. Adından da anlaşılacağı gibi kötü bir amacı hedefleyen yazılımlardır. Worm, virüs, trojan diye tabir edilen tüm kötü yazılımlar bu terimin içerisinde yer alır.

Blockchain: Blockchain’i kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veriyor.

Adli Bilişim Mühendisliği: Adli Bilişim Mühendisliği (Digital Forensics Engineering) disiplini bilişim hukuku, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bilişim suçu ile ilgili delil toplama süreçlerinin adli takibi, analizi ve siber suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur.