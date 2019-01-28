Keanu Reeves, Toy Story 4’te Oldukça İlginç Bir Rolde Olacak

Keanu Reeves’in Toy Story 4’te oynayacağı karakterin detayları belli olmaya başladı. Oldukça ilginç bir karakterle karşı karşıya olacağımız belli.

Tim Allen, Toy Story 4’te Keanu Reeves’in de yer aldığını kazara ağzından kaçırdıktan sonra internet bir süre çalkalanmıştı. Reeves’in hangi karaktere can vereceği tartışmalarının sonunda ise ünlü oyuncunun yeni bir karaktere ses vereceği fikri öne çıkmıştı.

Tabii bu arada internette dolanan şakaların önünü alacak kimse olmadığı, zaten kimse de bu şakaların önünü kesmek istemediği için ilginç çalışmalar gördük. Bunlardan birisi, Woody’nin en yakın dostlarından Slinky Dog’un intikamını alan John Wick posteriydi.

The Observer gazetesinde yer alan bir makale, karakter hakkında daha fazlasının ortaya çıkmasını sağladı. Gazetenin kaynaklarına göre Reeves, kasım ayında filmin seslendirme ekibine katıldı. Reeves’in karakterinin adı ise Duke Kaboom olarak açıklandı. Duke Kaboom, üretimi devam etmeyen oyuncakların olduğu bir yerden geliyor. Bo Peep’in kaçırılan kuzularını bulmak için yardım istemesiyle beraber Duke Kaboom da hikayeye dahil oluyor.

Tim Allen, The Tonight Show’da Reeves’in yeni bir karakteri seslendireceğini ve bu karakterin sadece birkaç inçlik bir oyuncak olacağını söylemişti. Allen, Reeves’in bile “Bu karakter Buzz Lightyear’a çok benziyor” dediğini ifade ederken, bu yüzden karakteri biraz yatıştırdıklarını ve karakterin boyunun kendisine hatırlatıldığını söylüyor.

Toy Story 4, Tim Allen, Tom Hanks, Joan Cusack, Jordan Peele, Keegan-Michael Key ve Patricia Arquette gibi isimlerle geri dönecek. Filmin vizyon tarihi ise 21 Haziran 2019.