Bilim insanları, kedilere turuncu rengi veren şeyin ne olduğunu nihayet tespit ettiler. Yapılan incelemelere göre "Arhgap36" isimli bir gendeki delesyon, kedilerin turuncu görünmesini sağlıyordu.

ABD'de hizmet vermekte olan Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, turuncu renkli kedilerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptılar. Bu araştırma ile turuncu kedilerin sırrı, 60 yıllık araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılmış oldu.

Bilim insanları, kedilere turuncu rengi veren şeyin ne olduğunu bir türlü bulamamışlardı. Daha önce yapılan araştırmalarda, bu durumun mutasyon kaynaklı olabileceği düşünülüyordu. Yapılan son araştırma ile bunun doğruluğu kısmen de olsa ispatlanmış oldu.

Kedilerin turuncu olmasına neden olan şey "Arhgap36" isimli bir gendi

145 tanesi turuncu olan toplam 188 kediye ait verileri inceleyen bilim insanları, kedilerin turuncu renkli olmalarını sağlayan şeyin "Arhgap36" isimli bir gen olduğunu tespit ettiler. X kromozomu üzerinde yer alan genin belirli bir parçası yoktu. Yani delesyona uğramıştı.

Bu arada; turuncu renkli kedilerin daha çok erkek olduklarını da söyleyelim. Bunun nedeni de az önce belirtmiş olduğumuz gibi X kromozomu. Dişi yavru kedilerde iki tane X kromozomu olduğu için Arhgap36'nın etkinliği değişiyor, bu da renklerde değişim yaşanmasına yol açabiliyordu.