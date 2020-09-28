Bilime Göre Turuncu Renkli Kediler Neden Daha Özel?

Özellikle Garfield çizgi filminin ardından birçok kişinin ilgisini çeken turuncu renkli kediler, kendilerini özel kılan bazı fiziksel ve davranışsal özelliklere sahip. Bu özellikler, onları insanlara karşı daha dost canlısı yapıyor olabilir.

Turuncu kürklü kedilerin, tüm kediler arasındaki en arkadaş canlısı kediler olduğu düşünülüyor. Peki, bu gerçek mi yoksa yalnızca bir efsane mi? Öz bildirim anketleri, gerçekten de turuncu kedilerin daha sevecen olduğunu gösteriyor ancak bu sonuçların pek de güvenilir olduğu söylenemez. Yine de turuncu kürklü kedilerin neden daha arkadaş canlısı olabileceğini açıklayan başka makul sebepler var.

Turuncu renkten sorumlu gen cinsiyete bağlıdır, bu da turuncu bir kedinin erkek olma olasılığının çok daha yüksek olmasına neden olur. Yapılan araştırma herhangi bir kesinlik taşımasa da erkek kedilerin, dişi kedilere kıyasla daha dost canlısı olduğu söyleniyor. Bu da turuncu kedilerin sevgi dolu doğasını açıklayabilir.

Turuncu kediler neden daha özel?

Peki, turuncu kedilerin benzersiz davranışlarını açıklayan cinsiyet dışında başka bir neden olabilir mi? Dominique Pontier, Nathalie Rioux ve Annie Heizmann, kedi popülasyonları arasında turuncu genin sıklığı inceleyen bir çalışma yürüttüler ve turuncu kedilerin diğer kedilerden çeşitli şekillerde farklı olabileceğini buldular.

Yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, 1982-1992 yılları arasında Fransa'daki 30 kedi popülasyonundan örnekler aldılar ve her popülasyon için 56-491 arasında kediden veriler topladılar. Sonuç olarak turuncu kedilerle ilgili üç ilginç eğilim buldular.

Turuncu kediler, kentsel ortamlardan ziyade kırsalda daha yaygındır . Bu bulgu, turuncu kürklü kedilerin belirli sosyal koşullarda daha yüksek üreme başarısına sahip olabileceğini göstermektedir. Kırsal ortamlarda, kedilerin çiftleşme sistemi çok eşlidir . Bir başka deyişle erkek kediler, birden fazla dişi kediyle çiftleşme eğilimindeyken dişiler yalnızca bir erkekle çiftleşme eğilimindedir. Öte yandan kentsel ortamlarda hem dişi hem de erkek kedilerin birden fazla eşi vardır.

. Bu bulgu, turuncu kürklü kedilerin belirli sosyal koşullarda daha yüksek üreme başarısına sahip olabileceğini göstermektedir. Kırsal ortamlarda, kedilerin çiftleşme sistemi . Bir başka deyişle erkek kediler, birden fazla dişi kediyle çiftleşme eğilimindeyken dişiler yalnızca bir erkekle çiftleşme eğilimindedir. Öte yandan hem dişi hem de erkek kedilerin birden fazla eşi vardır. Turuncu kediler, ölüm riskinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha seyrek görülür. Bu bulgu, turuncu kedilerin ölümle sonuçlanan riskli davranışlarda bulunma olasılığının daha yüksek olabileceğini göstermektedir.

daha yüksek olduğu bölgelerde daha seyrek görülür. Bu bulgu, turuncu kedilerin ölümle sonuçlanan riskli davranışlarda bulunma olasılığının olabileceğini göstermektedir. Turuncu kediler, daha yüksek oranda eşey ayrılığı gösterir. Turuncu erkekler, diğer renkteki kedilerden daha ağırdır ve turuncu dişiler diğer renkteki kedilerden daha hafiftir. Bu örnek, daha önce Avustralya'da belgelenmiştir.

Turuncu kediler, kırsal bölgelerde daha yüksek üreme başarısına sahip olabilir:

Bu örneklerden yola çıkan araştırmacılar, turuncu kedilerin (özellikle erkek kedilerin) fiziksel ve davranışsal farklılıklar nedeniyle farklı bir üreme stratejisi geliştirebileceğine dair bir teori ortaya attı. Buna göre turuncu kediler, özellikle boyut olarak daha büyük olduklarından, daha güçlü bir sosyal statüye ve dolayısıyla dişilerin tipik olarak yalnızca tek bir erkekle çiftleştiği kırsal kesimlerde daha yüksek üreme başarısına sahip olabilir.

Öte yandan kentsel kesimlerde, güçlü sosyal statüleri bu kadar etkili çalışmıyor olabilir. Bu yoğun çevrelerde dişi kedilerin, birçok erkek kediyle çiftleşme eğiliminde olduğu biliniyor. Sonuç olarak üreme başarısı, erkek kediler arasındaki fiziksel rekabetten çok sperm rekabetine bağlıdır.

Turuncu kedilerin rekabetçi doğası, kentsel bölgelerdeki ölüm riskini artırıyor olabilir:

Bu nedenle turuncu erkek kedilerin rekabetçi doğası, kentsel bir bölgede diğer kedilerle veya başka hayvanlarla kavga etmesine yol açarak ölüm riskini artırabilir ve turuncu kedilerin görülme sıklığını düşürebilir. Ayrıca daha önceleri yapılan, boyut olarak daha büyük erkek kedilerin daha baskın ve agresif olduğu ve bunun hem üreme başarısını hem de ölüm riskini artırdığını gösteren çalışmalar da bu fikri destekliyor.

Renk temelli bu davranışsal ilişkiler garip görünse de kemirgenler ve kuşlar da dahil olmak üzere diğer hayvan türleri arasında da bu farkların var olduğu biliniyor. Davranıştan veya diğer fiziksel özelliklerden (örneğin vücut büyüklüğü) sorumlu olan belirli genler, kürk renginden sorumlu olan genlerle birlikte nesiller arası aktarılabilir.

Yapılan bu çalışma, turuncu renkli kedilerin birkaç benzersiz özelliğini tanımlıyor ancak neden insanlara karşı daha dost canlısı olduğunu açıklamıyor. Eğer klişe doğruysa bu, turuncu kedilerin risk alma davranışlarıyla ilgili olabilir mi? Belki de turuncu erkek kediler, baskın yapıları ve cesur kişilikleri nedeniyle insanlara yaklaşırken kendilerini daha rahat hissediyordur.