Urbanista, dünyanın ilk kendi kendine şarj olabilen kablosuz kulaküstü kulaklığı "Los Angeles"ı duyurdu. Bant kısmında verimli bir güneş paneline sahip olan kulaklık, geliştiricilerine göre sonsuz kullanım imkanı sunuyor. Urbanista Los Angeles'ın fiyatı ise özelliklerine kıyasla kabul edilebilir düzeyde.

İsveç merkezli bir teknoloji şirketi olan Urbanista, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaküstü kulaklığını duyurdu. Bu modele "Los Angeles" ismi veren Urbanista yetkilileri, bu kablosuz kulaküstü kulaklığın dünyada ilk olan bir özelliğe sahip olduğunu iddia ediyorlar. Yapılan açıklamalara göre Los Angeles, dünyanın ilk kendi kendini şarj edebilen kablosuz kulaküstü kulaklığı. Peki bu kulaklık, nasıl oluyor da kendini şarj edebiliyor?

Urbanista yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Los Angeles'ın bant bölümünde, Powerfoyle olarak isimlendirilen çok verimli bir güneş enerji paneli yer alıyor. Bu panel, doğrudan gün ışığı altında ya da ev ortamındaki ışıklarda bile kulaklığın şarj edilebilmesini sağlıyor. Kablosuz kulaküstü kulaklığın bu özelliğinden ötürü belirli bir kullanım süresi açıklamayan yetkililer, bu kulaklığın sonsuza dek kullanılabileceğini ifade ediliyorlar.

Karşınızda, dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kablosuz kulaküstü kulaklığı

Urbanista'ya göre güneşli bir günde sokağa çıkarsanız ve 1 saat boyunca kulaklığınızın şarj olmasını sağlarsanız, kulaklığı 3 saate kadar kesintisiz olarak kullanabilirsiniz. Çok kapalı olmayan ancak gökyüzüne bulutların hakim olduğu bir günde bu kulaklığı kullanmak isterseniz, 1 saatlik şarjın 2 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu söylemek gerekiyor. Bir ev ya da ofisin içerisinde yapılacak 1 saatlik şarj ise, kullanıcılara 1 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ürünün maksimum enerji depolama durumu ise 50 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

Dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kablosuz kulaküstü kulaklığı Los Angeles, diğer teknik özellikleriyle de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. 40 mm'lik dinamik sürücülere sahip olan kablosuz kulaküstü kulaklık, iOS, Android ve Windows ile tam uyumlu olarak kullanılabiliyor. Google Asistan ve Apple Siri için de uyumluluğa sahip olan kablosuz kulaküstü kulaklık, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine sahip. Ortam sesine göre farklı kullanım modlarına alınabilen Los Angeles'ın sahip olduğu aktif gürültü engelleme özelliği de kullanıcılar için pürüzsüz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Henüz ön sipariş kapsamında satın alınabilen Urbanista Los Angeles, yaz mevsiminin ilk günlerinde sahiplerine ulaşmaya başlayacak. Urbanista yetkilileri, bu kablosuz kulaklığın fiyatının 199 dolar olduğunu söylüyorlar.