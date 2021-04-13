Microsoft, Surface Laptop 4'ü düzenlediği etkinliğinde 3 yeni kablosuz kulaklığı da tanıttı. Surface Headphones 2 Plus, Modern Wireless Headset ve Modern USB Headset olarak isimlendirilen kulaklıklar, Microsoft Teams uyumlulukları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.

Bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte Surface Laptop 4 isimli dizüstü bilgisayarını duyuran Microsoft, etkinlik kapsamında yalnızca bu ürünle yetinmedi. Etkinlik kapsamında 3 yeni kulaklık modeliyle de tüketicilerin karşısına çıkan Microsoft, tüketicilerin her ihtiyacını karşılayabilmek için detaylı bir çalışma yürütmüş gibi görünüyor.

Microsoft'un yeni kablosuz kulaklıkları, Surface Headphones 2 Plus, Modern Wireless Headset ve Modern USB Headset olarak isimlendiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu üç üründen yalnızca Modern USB Headset isimli olanı kablolu bir yapıya sahipken, diğer modeller kablosuz kullanım deneyimi sunuyorlar.

Karşınızda Microsoft Surface Headphones 2 Plus

Microsoft'un duyurduğu kulaklıkların en dikkat çekici olanı, hiç şüphesiz Surface Headphones 2 Plus. Microsoft Surface Headphones 2'nin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda kullanıcılar, bu kablosuz kulaklığı 20 saate kadar kullanabiliyor, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrol gibi özellikler, Microsoft Surface Headphones 2 Plus'ta bizleri karşılıyor. Microsoft Teams ile uyumlu hale getirilen kablosuz kulaklık, kullanıcının konuşup konuşmadığını gösteren LED aydınlatması olan bir USB dongle ile birlikte geliyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Surface Headphones 2 Plus'a sahip olmak isteyen kullanıcıların, 299,99 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Bugün itibarıyla satışa sunulan kulaklıkların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Microsoft Modern Wireless Headset ve Modern USB Headset ise böyle görünüyor

Microsoft Modern Wireless Headset, kullanıcıların daha çok Microsoft Teams işlerini halledebilmeleri için geliştirilmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor. 50 saate kadar müzik çalma, 30 saate kadar da Microsoft Teams görüşmesi gerçekleştirmeye imkan tanıyan kablosuz kulaklık, 2,5 saat gibi kısa bir süre içerisinde tam şarj edilebiliyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık modelinde de Microsoft Teams için özel bir kontrol butonu yer alıyor. Microsoft, bu kablosuz kulaklığının fiyatını açıklamazken, haziran ayında bazı pazarlar için satışa sunulacağını duyurdu.

Microsoft Modern USB Headset ise şirketin en uygun fiyatlı ürünü olarak karşımıza çıkıyor. USB Type-A girişi ile bilgisayarlara bağlanabilen kablolu kulaklık, Microsoft Teams için özel kontrol butonları da içeriyor. Haziran ay içerisinde piyasaya sürülecek Modern USB Headset, yalnızca 49,99 dolar karşılığında satın alınabilecek.